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Coimas, contratos y votos: los casos que marcaron los ocho años de la Sala de Instrucción

Detrás de grandes escándalos de corrupción política están seis magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia que investigaron a congresistas y excongresistas. Tras ocho años de trabajo, dejan un balance de expedientes que sacudieron al poder y decisiones que marcaron su gestión. Estas son las investigaciones más relevantes de esta primera cohorte de la Sala.

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Redacción Judicial
De izquierda a derecha, arriba: Iván Name, Karen Manrique, Andrés Calle y Wadith Manzur. Abajo: Eduardo Pulgar, Arturo Char, Aida Merlano y Mario Castaño.
De izquierda a derecha, arriba: Iván Name, Karen Manrique, Andrés Calle y Wadith Manzur. Abajo: Eduardo Pulgar, Arturo Char, Aida Merlano y Mario Castaño.

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El senador que ofreció dinero a un juez. El que aceptó participar en el saqueo de la plata para los enfermos de hemofilia. El exgobernador acusado de favorecer una explotación de oro que contaminó los ríos. Los expresidentes del Congreso señalados de recibir recursos destinados al agua de La Guajira. Y el excongresista llamado a juicio por el asesinato de un alcalde de la Unión Patriótica. Durante ocho años, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia reunió pruebas para llevar estos casos ante los jueces. Sus…

Por Redacción Judicial

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Comentarios
  • Drizku(32497)Hace 1 hora
    Por esta camada de corruptos votan los colombianos sin pensar en complicidades. Gracias por informarnos.
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