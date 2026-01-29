Más de mil celulares, drogas, licor y armas incautadas tras megaoperativo del Inpec

El megaoperativo, según Minjusticia, contó con la participación de 3.900 funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia.

En 124 cárceles del país se realizó un megaoperativo de seguridad en el que se incautaron más de mil celulares, drogas, licor y armas artesanales. La intervención que se hizo de manera simultánea en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON), tenía como objetivo “combatir de manera frontal la extorsión y otras actividades ilícitas que atentan contra la seguridad ciudadana”, según indicó el Ministerio de Justicia.

La cartera señaló que la operación estuvo liderada desde el Complejo Carcelario y Penitenciario La Picota, en Bogotá, por el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, y el director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), el teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas.

El megaoperativo, según el Ministerio de Justicia, contó con la participación de 3.900 funcionarios del Cuerpo de Custodia y Vigilancia. “El Gobierno viene implementando una política de humanización del sistema penitenciario, pero esta debe hacerse con seguridad. Debemos brindar condiciones dignas a las personas privadas de la libertad, pero también poner orden en las cárceles”, indicó el jefe de la cartera.

Asimismo, agregó: “Este operativo es muestra de ello y queremos enviarle un mensaje a la sociedad: el Gobierno, de la mano del Inpec, está haciendo todos los esfuerzos para impedir que se siga delinquiendo desde los centros de reclusión”.

Por su parte, el teniente coronel Gutiérrez Rojas indicó que alrededor de 22.000 personas privadas de la libertad, en 170 pabellones del país, fueron requisadas durante el operativo. En cuanto a los resultados, la cartera señaló que se incautaron 1.320 equipos de telefonía celular.

Además, el Ministerio de Justicia indicó que también fueron incautadas 1.700 tarjetas SIM, 450 litros de licor, 480 armas blancas de fabricación artesanal, 427 kilogramos de estupefacientes y COP 3 millones en efectivo.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.