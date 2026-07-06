Caso Papá Pitufo: dejan libre al coronel (r) Alexander Galeano por vencimiento de términos

La decisión fue adoptada por el Juzgado 42 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, al señalar que se venció el límite de 240 días para la imputación. Foto: Mauricio Alvarado / El... - Mauricio Alvarado

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El juez 42 penal con función de garantías de Bogotá dejó libre por vencimiento de términos al coronel en retiro Alexander Galeano Ardila, uno de los exuniformados de la Policía investigados por su presunta participación en la red de contrabando de Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”. El exfuncionario enfrenta una investigación por los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.

Según han explicado las autoridades, alias “Papá Pitufo” sería el líder de una organización criminal que buscaría cooptar a servidores públicos de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) mediante la entrega de dádivas, como teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros beneficios, para que, al parecer, “miraran hacia otro lado” y dejaran inundar los puertos más importantes del país con millones y millones de mercancía de contrabando.

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La Fiscalía ha dicho que hubo 13 reuniones en hoteles y restaurantes de Bogotá, Cali y Cartagena, en las que el llamado “zar del contrabando” o sus colaboradores entregaron dinero, teléfonos celulares y ofrecieron vehículos a uniformados de la Polfa para que permitieran el ingreso irregular al país de cigarrillos, licores, textiles, cacharrería y calzado.

El ente investigador también indicó que Marín Buitrago pagaba COP 3.500.000 a patrulleros y COP 5.000.000 a oficiales de la Polfa que colaboraran con su organización. Además, según la Fiscalía, alias “Papá Pitufo” tenía fuentes de información dentro de la institución, por medio de las cuales se enteró de que las autoridades le seguían la pista. Esto habría acelerado su salida del país hacia España y, posteriormente, a Portugal.

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El 23 de abril de 2025 también quedó en libertad por vencimiento de términos el intendente de la Policía José Helí Alzate Moncayo, señalado por la Fiscalía General de la Nación de integrar la nómina ilegal de Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”.

De acuerdo con la investigación, Alzate Moncayo estaba adscrito a la Unidad Nacional de Protección (UNP), circunstancia que, presuntamente, le permitía movilizar altas sumas de dinero para entregarlas a funcionarios públicos y policías, con el fin de que omitieran los controles aduaneros y facilitaran el ingreso de mercancía de contrabando por los puertos del país.

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Por su parte, el pasado 25 de junio, el Juzgado 52 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá dejó en firme la medida de aseguramiento privativa de la libertad impuesta a Diego Marín Buitrago, alias “Papá Pitufo”. La decisión respondió a una solicitud de la defensa para sustituir la medida de aseguramiento dictada en su contra el 4 de febrero de 2025, dentro de la investigación que se adelanta por su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado y cohecho por dar u ofrecer.

La defensa de Marín Buitrago sostuvo que el llamado “Zar del Contrabando” ha asistido a la mayoría de las audiencias del proceso que avanza en Colombia, luego de ser declarado en contumacia o rebeldía. Esa circunstancia permitió que la Fiscalía presentara el escrito de acusación y avanzara hacia el juicio, pese a que Portugal aún no resuelve la solicitud de asilo presentada por el procesado.

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Sin embargo, la Fiscalía y los representantes de las víctimas señalaron que alias “Papá Pitufo” salió de Colombia en 2024 con el propósito de evadir a la justicia, justo cuando se conoció públicamente el proceso penal que avanzaba en su contra. Además, sostuvieron que la solicitud de asilo habría sido utilizada como un mecanismo para intentar frenar el avance del proceso mientras permanecía fuera del país.

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