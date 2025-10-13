Accidente en Caloto (Cauca): un soldado fue arrollado por un civil que también terminó herido

Las autoridades investigan los hechos ocurridos en la madrugada del pasado 12 de octubre en zona rural de Caloto (Cauca). Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Un soldado profesional del Ejército Nacional y un civil resultaron heridos luego de que este último arrollara con una camioneta al uniformado en medio de un operativo militar. Las autoridades investigan los hechos ocurridos en la madrugada del pasado 12 de octubre en zona rural de Caloto (Cauca).

De acuerdo con la información entregada por el Comando de la Vigésima Novena Brigada, adscrita a la Tercera División del Ejército, las tropas del Batallón de Operaciones Terrestres 12 realizaban labores de verificación en la vereda Huellas, sector El Tanque, tras recibir una alerta sobre la posible presencia de un artefacto explosivo improvisado en la vía que conduce al corregimiento de El Palo.

Durante la operación, “las tropas observaron la aproximación de una camioneta que se dirigía de manera sospechosa hacia el personal militar”. Según el reporte oficial, el conductor no atendió las señales de pare y terminó arrollando a uno de los soldados.

En reacción inmediata, “conforme a los protocolos de seguridad establecidos y haciendo uso de la fuerza como último recurso”, los uniformados hicieron uso de sus armas de dotación, causando heridas al conductor.

El civil herido fue auxiliado en el lugar y trasladado al hospital del municipio de Caloto, donde permanece bajo custodia de las autoridades competentes. Por su parte, el soldado afectado también recibió atención médica oportuna y se encuentra estable en un centro asistencial de la región.

El Ejército Nacional señaló que, en coordinación con la Policía y la Fiscalía, se adelantan los actos urgentes para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades. Entretanto, “las tropas mantienen su presencia en la zona, adoptando dispositivos de seguridad para prevenir nuevas alteraciones del orden público”, señaló la institución.

