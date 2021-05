Paro Nacional: Ante comunidad internacional, Fiscalía entregó informe sobre protestas

El fiscal Francisco Barbosa aseguró que tiene a 5.000 investigadores trabajando en el Paro Nacional y que priorizó el caso de la joven de 17 años que se suicidó tras presuntamente sufrir abuso sexual por parte del Esmad. La OEA pidió que cesen los bloqueos.

Este 19 de mayo el fiscal general Francisco Barbosa entregó un informe sobre los resultados de la institución desde el pasado 28 de abril, cuando empezaron las movilizaciones contra la fallida reforma tributaria del gobierno Iván Duque y que se han extendido por más de dos semanas. El jefe del ente acusar presentó sus cifras a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a altos representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Lea también: Denuncian penalmente a miembros del Comité del Paro por bloqueos en vías del país

#ATENCIÓN | Fiscal Francisco Barbosa sostuvo reuniones con miembros de la Comunidad Internacional, a quienes les presentó informe de acciones investigativas y judiciales desarrolladas frente a hechos ocurridos con ocasión de protesta social registrada desde el pasado 28 de abril. pic.twitter.com/36RKODpUma — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) May 19, 2021

El fiscal Barbosa aseguró, como jefe del ente investigador, que reconoce el derecho a la protesta social, pero que viene cumpliendo con su misión constitucional y sus obligaciones en el sistema universal e interamericano de derechos humanos. Barbosa le explicó a la OEA y a la ONU que tiene alrededor de 5.000 investigadores trabajando en la coyuntura, quienes buscan acusar a quienes no permitan “el buen desarrollo de la protesta social”.

“Se entregó un informe (a la Misión de Verificación de la ONU) para que puedan constatar el trabajo de la Fiscalía como parte de la Rama Jurisdiccional del poder público, se le informó sobre lo que ocurrió el día sábado y viernes en el país de la URI en la ciudad de Popayán de la Fiscalía y del Instituto de Medicina Legal, y de algunos otros hechos. La Fiscalía continúa investigando para garantizarle los derechos a los ciudadanos”, explicó Barbosa.

El jefe de la Fiscalía se refiere, en cuando a Popayán, a la destrucción de la Unidad de Reacción Inmediata (URI), el pasado 14 de mayo, un día después de que saliera a la luz que una joven de 17 años fue llevada allí y que en medio de la jornada de protestas habría sido abusada por uniformados del Esmad. La posible agresión sexual habría sucedido el pasado 13 de mayo y, al día siguiente, la denunciante se suicidó con una bolsa plástica.

Lea también: En vivo paro nacional: siga las marchas en Cali, Medellín y las principales ciudades este 19 de mayo

Arde la URI en Popayán pic.twitter.com/4nDjaJBQcf — Ojeritas Belalcazar (@Claiiagatos) May 14, 2021

“Les toco coger me entre 4 no Hijueputas?? Yo soy a la que cogieron, en ningún momento me ven tirando piedras, no iba con ellos, me dirigía hacia la casa de un amigo que me dejaría quedar en su casa, cuando menos pensé estaban encima, ni siquiera corrí porque era peor, lo único que hice fue esconderme detrás de un muro, y solo porque estaba grabando me cogieron, en medio de eso me bajaron el pantalón y me manosearon hasta el alma, en el video queda claro que yo les digo que me suelten porque me estaban ‘desnudando’ quitando el pantalón”, escribió la joven en Facebook.

Ni perdón, ni olvido.

Anoche Alison fue detenida en Popayán por 4 hijueputas del ESMAD, que la ultrajaron sexualmente. Hoy Alison apareció "suicidada", era tan solo una niña de 17 años. ¿COMO PUEDEN Malditos, este país está podrido. #EsmadAsesino #EsmadViolador pic.twitter.com/16DVX4UxMS — MP☻ (@sameoldshit___) May 14, 2021

Mientras la Policía ha promovido la campaña #RompanLaCadena, asegurando que podría tratarse de una falsa noticia, la Fiscalía ya investiga el caso de la adolescente y se comprometió a “establecer la posible comisión de un delito sexual por parte de miembros de la Fuerza Pública”. Además, ante la comunidad internacional, Barbosa entregó un balance de 15 homicidios que tienen relación directa con el Paro Nacional.

En contexto: Paro Nacional: menor de edad se habría quitado la vida tras denunciar violencia sexual por parte de policías

Entre los funcionarios que se reunieron con Barbosa están Héctor Schamís, delegado del secretario general de la OEA; Roberto Menéndez, jefe de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (Mapp) de la OEA; Carlos Ruiz Massie, jefe de la misión de Verificación de la ONU; Raúl Rosende, director de verificación de la Misión de la ONU en Colombia; Juliette Rivero, Alta Comisionada de la ONU para los DD. HH; y embajadores de la Unión Europea, España, Ecuador, Países Bajos, entre otros.

Héctor Schamís, delegado del secretario general de la OEA, pidió a la sociedad colombiana tumbar los bloqueos en las vías: “El secretario ha manifestado que los bloqueos no pueden continuar, que cualquier situación de violencia policial debe ser investigada, el fiscal ha entregado informes y nos ha informado de primera mano dichas investigaciones que se están realizando. Ojalá esto puedo solucionarse, ojalá los bloqueos puedan terminar porque la sociedad sufre por motivos de la violencia y de los bloqueos”.

Entre los resultados que la Fiscalía entregó a nivel internacional están las 160 imputaciones a personas presuntamente responsables de delitos entre el 28 de abril y el 16 de mayo, según el último reporte. Por supuestos hechos vandálicos, el ente investigador ha logrado 49 medidas de aseguramiento. De acuerdo con la entidad, la mayoría de esas personas son procesadas por homicidio, lesiones a servidor público, abuso de autoridad, obstrucción a la vía pública que afecta el orden público, daño en bien ajeno y asonada, entre otras conductas.

Estos resultados obedecen al trabajo articulado con los integrantes del Puesto de Mando Unificado Judicial (PMU) que se estableció desde el inicio del paro y del cual hacen parte diferentes entidades que están relacionadas y comprometidas con la administración de justicia. pic.twitter.com/bu8JUlc75V — Fiscalía Colombia (@FiscaliaCol) May 18, 2021

Barbosa también entregó su balance a Juliette Rivero, Alta Comisionada de la ONU para los DD. HH, quien denunció el pasado 4 de mayo una posible amenaza de miembros de la Policía de Cali contra una comparsa de la entidad internacional. “Mientras dábamos seguimiento a la situación de derechos humanos en Cali, no hubo disparos directos contra el equipo de la ONU. Sin embargo, otros miembros de la comisión recibieron amenazas y agresiones, así como disparos por parte de la Policía, sin que nadie resultara impactado”, agregó en un tweet.

Lea también: ONU denuncia agresiones y disparos contra misión de DDHH en Cali

“También se puso en conocimiento de la Comunidad Internacional las actividades desplegadas en cuanto al abordaje de los reportes de personas desaparecidas y la activación del Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) en el marco de las manifestaciones, con las cuales se ha logrado localizar a 261 personas. Por otra parte, en desarrollo de las reuniones, se expuso el balance los hechos registrados en Cali, Popayán y La Plata (Huila), donde además de los diferentes daños ocasionados y delitos que se investigan, se atentó contra administración de justicia”, agregó la Fiscalía.

Por último, la Fiscalía aseguró que ha trabajado desde el pasado 28 de abril con perspectiva de género en la investigación de presuntas agresiones sexuales cometidas por miembros de la Policía. De acuerdo con Temblores ONG, que ha documentado diariamente las denuncias ciudadanas en el marco del Paro Nacional, a la fecha hay 18 víctimas de violencia sexual. Agregan que se dieron 43 homicidios presuntamente cometidos por la Fuerza Pública y un total de 1139 detenciones arbitrarias.