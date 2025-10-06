Mindefensa anuncia el despliegue de 20.000 uniformados para seguridad en elecciones

Logo El Espectador
El alto funcionario habló del plan que adelantan desde el alto gobierno para blindar los comicios de este y el próximo año. Junto al ministro del Interior explicaron el mapa de riesgos electorales, en donde resaltan 104 municipios.

Redacción Judicial
07 de octubre de 2025 - 12:55 a. m.
El ministro informó que hasta el momento las Fuerzas Militares y de Policía han acompañado 1.368 eventos y actividades preelectorales, además de 16 elecciones atípicas de alcaldes y gobernadores.
Foto: Óscar Pérez
En una reunión realizada en la Casa la Giralda, sede del Ministerio del Interior, el jefe de esa cartera y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunciaron el despliegue de 20.000 militares y policías en diferentes regiones del país. Según los funcionarios, el objetivo es garantizar la tranquilidad y seguridad de los candidatos durante el periodo preelectoral y electoral.

Pedro Sánchez informó que, hasta el momento, las Fuerzas Militares y de Policía han acompañado 1.368 eventos y actividades preelectorales, además de 16 elecciones atípicas de alcaldes y gobernadores en todo el país.

El alto funcionario agregó que el siguiente despliegue de la fuerza pública será durante las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, programadas para el 19 de octubre.

También mencionó la consulta del Pacto Histórico, prevista para el próximo 26 de octubre, y recordó que el Plan Democracia se extenderá a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026. Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, hizo mención sobre el mapa de riesgos electorales, que indican altos niveles de posible fraude electoral y factores de violencia contra población y candidatos.

Según el jefe de esa cartera, se prendieron alertas en 104 municipios, sobre todo, en zonas con problemas de orden público, donde hay producción y cultivo de hoja de coca. “Me refiero, específicamente, al Catatumbo, Norte de Santander; López de Micay, en El Plateado, Cauca; en Nariño; en Chocó; y en el sur del Valle del Cauca, son 104 municipios en todo el país”, aseguró el ministro.

Por Redacción Judicial

