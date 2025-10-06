Mindefensa anuncia el despliegue de 20.000 uniformados para seguridad en elecciones

El ministro informó que hasta el momento las Fuerzas Militares y de Policía han acompañado 1.368 eventos y actividades preelectorales, además de 16 elecciones atípicas de alcaldes y gobernadores. Foto: Óscar Pérez

En una reunión realizada en la Casa la Giralda, sede del Ministerio del Interior, el jefe de esa cartera y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunciaron el despliegue de 20.000 militares y policías en diferentes regiones del país. Según los funcionarios, el objetivo es garantizar la tranquilidad y seguridad de los candidatos durante el periodo preelectoral y electoral.

Pedro Sánchez informó que, hasta el momento, las Fuerzas Militares y de Policía han acompañado 1.368 eventos y actividades preelectorales, además de 16 elecciones atípicas de alcaldes y gobernadores en todo el país.

El alto funcionario agregó que el siguiente despliegue de la fuerza pública será durante las elecciones de los Consejos Municipales y Locales de Juventud, programadas para el 19 de octubre.

La democracia se protege con presencia y compromiso. Junto con @MinInterior, le hacemos seguimiento al #PlanDemocracia que garantizará la seguridad de las elecciones en todo el país.



Hemos desplegado 20.000 militares y policías, quienes estarán presentes en los territorios… pic.twitter.com/8bvTu1xvMj — Mindefensa (@mindefensa) October 6, 2025

También mencionó la consulta del Pacto Histórico, prevista para el próximo 26 de octubre, y recordó que el Plan Democracia se extenderá a las elecciones legislativas y presidenciales de 2026. Por su parte, el ministro del Interior, Armando Benedetti, hizo mención sobre el mapa de riesgos electorales, que indican altos niveles de posible fraude electoral y factores de violencia contra población y candidatos.

Según el jefe de esa cartera, se prendieron alertas en 104 municipios, sobre todo, en zonas con problemas de orden público, donde hay producción y cultivo de hoja de coca. “Me refiero, específicamente, al Catatumbo, Norte de Santander; López de Micay, en El Plateado, Cauca; en Nariño; en Chocó; y en el sur del Valle del Cauca, son 104 municipios en todo el país”, aseguró el ministro.

