Personero de El Cairo (Valle del Cauca) habría acosado sexualmente a funcionarias

Según el Ministerio Público, el funcionario habría acosado sexualmente a varias trabajadoras y usuarias de la entidad. El hombre fue suspendido de forma provisional por tres meses.

Redacción Judicial
06 de octubre de 2025 - 10:55 p. m.
Vanny Yefre Perea Mosquera, personero de El Cairo, fue suspendido de forma provisional por tres meses.
La Procuraduría General de la Nación suspendió de manera provisional por tres meses al personero de El Cairo (Valle del Cauca) por presuntamente acosar sexualmente a varias funcionarias y usuarias de la entidad.

Se trata de Vanny Yefre Perea Mosquera, quien según el ente de control, habría cometido “situaciones de carácter sexual y abusivo, hostigamiento, asedio y otros comportamientos no consentidos por parte de las posibles víctimas”.

La Procuraduría Provincial de Instrucción de Cartago le abrió una investigación disciplinaria luego de que se presentaran varias denuncias, las cuales el ente de control aseguró que se manejaron con “el enfoque de género correspondiente y siguiendo las recomendaciones impartidas en los informes de implementación de la ley”.

Contra Perea Mosquera se estableció una medida cautelar que puede ser extendida por otros tres meses. Esta decisión se tomó para evitar una posible reiteración de las conductas sobre las que se tuvieron quejas. El hombre se encontraba en ejercicio de sus funciones desde febrero de 2024.

Con esta solicitud, el Ministerio Público busca “verificar la ocurrencia de los hechos señalados, establecer si son constitutivos de falta disciplinaria y definir si los funcionarios actuaron o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

