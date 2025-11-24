Pese a evidencias, Fiscalía no investigaba supuestos nexos entre “Calarcá” y general (r) Huertas

La información que relaciona al general (r) Huertas (derecha) fue incautada el 23 de julio de 2024, cuando militares detuvieron una caravana en la que se movilizaban Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá” (izquierda). Foto: Archivo Particular

La Fiscalía General de la Nación reveló que, pese a la gravedad del material incautado a la caravana de las disidencias de las Farc en Anorí (Antioquia), la información que mencionaba al brigadier general (r) del Ejército Juan Miguel Huertas Herrera no estaba siendo investigada por la fiscal especializada responsable del caso durante los últimos 16 meses.

La situación cambió este lunes 24 de noviembre, cuando una verificación realizada en Medellín permitió establecer que en los equipos incautados había datos “de la mayor gravedad en los dispositivos incautados y que no viene siendo objeto de las pesquisas”. El caso comenzó a moverse tras un reportaje de Noticias Caracol que reveló los presuntos nexos entre Huertas y las disidencias de alias “Calarcá”.

Ahora, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, ordenó la intervención inmediata del delegado contra la Criminalidad Organizada para abrir nuevas líneas sobre una posible cooptación de agentes del Ejército, riesgos para la seguridad nacional, presunta financiación de campañas políticas y creación de empresas fachada al servicio de grupos armados.

La incautación ocurrió el 23 de julio de 2024, cuando militares detuvieron una caravana en la que se movilizaban Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”; Erlinson Echavarría Escobar; Juan Antonio Agudelo Salazar; Diana Carolina Rey Rodríguez; María Alejandra Ojeda Londoño; Wenser Yosony Sábana Duque, alias “Oliver”; y Édgar de Jesús Ortega, alias “Firu”. En el operativo fueron incautados computadores, teléfonos, discos duros y otros dispositivos electrónicos.

Todo el material quedó bajo cadena de custodia y fue entregado a la DIJIN, cuyos peritos emitieron cinco informes forenses, el último radicado el 26 de junio ante la fiscal de Medellín encargada del expediente. El 24 de septiembre, la misma funcionaria ordenó nuevas validaciones y un cruce más amplio de información, que aún se encuentra en verificación debido al gran volumen de datos.

Estos elementos ya permitieron judicializar a 28 integrantes del frente 36 de las disidencias de las Farc. Además, tres de las personas que iban en la caravana fueron procesadas: María Alejandra Ojeda Londoño y Wenser Yosony Sábana Duque, alias “Oliver”, aceptaron cargos por porte ilegal de armas; y Édgar de Jesús Ortega, alias “Firu”, fue acusado por homicidio.

Según precisó la Fiscalía, las capturas no se extendieron a alias “Calarcá” ni a otros tres integrantes de la caravana debido a que sus órdenes estaban suspendidas por disposiciones de la Ley 2272 de 2022 (Paz Total) y resoluciones vigentes del presidente Gustavo Petro.

La Fiscalía aclaró que ni el despacho de la fiscal Camargo, ni las direcciones superiores, incluida la Delegada contra la Criminalidad Organizada, recibieron, “durante el transcurso de estos 16 meses, reportes o copias de la información recaudada, posibles hechos, actuaciones o conductas punibles de su competencia”.

Además de las nuevas investigaciones ordenadas por Camargo, la fiscal de Medellín “compulsó copias a la Unidad de Fiscales Delegados ante la Corte Suprema de Justicia, para que se indague la conducta del brigadier general del Ejército Juan Miguel Huertas Herrera, mencionado en los elementos incautados”, señaló la entidad.

La Fiscalía recordó que está obligada a cumplir el artículo 5 de la Ley 2272, que suspende órdenes de captura a miembros representantes de grupos armados en diálogos de paz. Sin embargo, reiteró que, conforme a la Directiva 003 del 10 de julio de 2025, esa suspensión no aplica en casos de flagrancia por delitos de lesa humanidad, violaciones graves a los derechos humanos o crímenes de guerra.

La entidad también alertó “que los dispositivos recuperados, de donde se extrajo la información, han estado desde su incautación bajo la custodia de la DIJIN”. Esa divulgación pública, señaló la Fiscalía, vulnera el principio de reserva que rige el proceso penal.

Mientras la Fiscalía intenta explicar por qué los hallazgos no fueron investigados durante más de un año, otras instituciones activaron sus propias indagaciones. El comandante de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Hernando Cubides, ya ordenó investigaciones internas.

Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció un proceso disciplinario para identificar a los posibles implicados; y tanto la Procuraduría como la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) abrieron indagaciones paralelas para verificar la eventual participación de funcionarios en la supuesta red que beneficiaría a las disidencias de alias “Calarcá”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.