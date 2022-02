Piden a la Dijín respetar la confidencialidad para que “Otoniel” rinda testimonios

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecida (UBPD) y la Comisión de la Verdad (CEV), le enviaron una carta al director de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín), general Fernando Murillo, en la que le solicitan que garantice las condiciones para que Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel, rinda su testimonio de aporte a la verdad. Según los firmantes, las medidas de seguridad que le impusieron al capo dificultan la recolección de su versión.

“La confidencialidad en la exposición y escucha de los relatos y en la rendición de testimonios, son presupuestos no renunciables por parte del Sistema”, advierte el documento. Adicionalmente, los representantes de estas tres entidades aseguran que las medidas que ha determinado la Dijín para vigilar a Otoniel se han prestado para “inconvenientes que se han presentado en relación con las diligencias judiciales y las entrevistas de aporte de verdad”.

Según el documento, no se pretende que se reduzcan las medidas de seguridad, pero sí “que dichas medidas pueden aplicarse, sin afectar la confidencialidad y privacidad del recaudo de verdad a cargo de las entidades del sistema”. De acuerdo con lo manifestado en la carta, estas medidas no pueden ser óbice para que no se le den las garantías al capo para que hable.

La misiva es una petición para que “se garanticen las condiciones adecuadas para llevar a cabo las entrevistas y demás diligencias que como Sistema Integral para la Paz se realizan con el señor Dairo Antonio Úsuga David”. Los firmantes sostuvieron en el escrito que la Murillo, a cargo de la Dijín, no “puede desconocer la confidencialidad y privacidad a las que tenemos derecho como entidades de justicia transicional”.

Los emisores de la carta sugirieron a la Dijín habilitar espacios que les permitan cumplir con los protocolos de seguridad que amerita la custodia del capo, pero que también permita a la JEP, a la UBPD y a la CEV adelantar sus labores. “El derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación que buscamos como entidades del Sistema constituye un deber que debe ser respetado y garantizado”, concluyó el texto.

La carta que firmaron las cabezas del Sistema, Luz Marina Monzón, presidente de la UBPD; el padre Francisco de Roux, presidente de la CEV; y el magistrado Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP, llega a la Dijín en medio de un ambiente tenso. Además de las dificultades que han tenido para realizar las audiencias en el sitio de reclusión, el pasado 19 de febrero, el comisionado Valencia denunció que fueron robadas las grabadoras en donde había registrado los audios del testimonio de Otoniel.

La Comisión de la Verdad denunció el pasado sábado 19 de febrero que desconocidos robaron equipos en los que habían sido grabadas las sesiones de entrevista que le hicieron esa semana a Otoniel. El incidente sucedió en la vivienda de un investigador de la entidad, de la cual fueron sustraídas grabadoras digitales y un computador que contenían la sesión con el jefe máximo del Clan del Golfo.

En esa ocasión, el general Murillo dijo que la CVE le avisó de la situación a lo cual respondió que “de inmediato se les dio las recomendaciones del caso para que se dirija a la Fiscalía y a través del CTI se adelante la investigación, ya que la referencia que hace es que estos elementos eran los que estaban utilizándose en la entrevista a alias Otoniel en las instalaciones de la Dijin”.

Los testimonios que pretende entregar Otoniel sobre el conflicto armado en Colombia también se han visto truncados, según su defensa, porque la Policía habría trabado la audiencia. Según manifestó el equipo jurídico del capo “la audiencia realizada por la Comisión de la Verdad y nuestro defendido, en la sede de la Dijín, fue abruptamente interrumpida por miembros de la fuerza pública, obligando al Comisionado Alejandro Valencia Villa, al Investigador de la Comisión y a un abogado de la defensa a retirarse de la celda donde ocurría la audiencia”.

En esa ocasión, la Policía explicó que toda audiencia solicitada por la Comisión y la JEP, en la que participe Otoniel, debe tener autorización previa de la Fiscalía. Además, que las diligencias deben cumplirse bajo las más estrictas medidas de seguridad, dado que se trata del “narcotraficante más buscado del planeta”. Asimismo, que fuentes e información de inteligencia habrían alertado a la Policía de un plan para lograr la libertad del jefe del Clan del Golfo.

