Piden investigar si suplantaron a Daniel Quintero en tutela contra su suspensión

El alcalde de Medellín presentó alegatos ante la CIDH tras ser suspendido. Foto: EFE - Mauricio Dueñas

Cuando la Procuraduría suspendió a Daniel Quintero por presunta participación en política, de cara a las elecciones presidenciales, al Consejo de Estado llegaron dos demandas que pedían tumbar esa decisión. Las dos son acciones de tutelas, supuestamente firmadas por el alcalde de Medellín, y alegaban que con la decisión se estaban vulnerando sus derechos fundamentales. La suspensión perdió efectos luego de la segunda vuelta presidencial, pero fue otro hecho el que impidió que el alto tribunal pudiera decidir una de las tutelas: Quintero envió una carta asegurando que él no interpuso esa acción. Ahora piden a la Fiscalía investigar qué sucedió.

(Lea también: Consejo de Estado deja en firme la suspensión de Daniel Quintero como alcalde)

“Ante la declaración realizada a través del memorial presentado por Quintero Calle, la acción de tutela de la referencia debe ser archivada”, dice la decisión del Consejo de Estado que le puso punto final a la tutela supuestamente falsa. El auto, que tuvo ponencia del magistrado de la Sección Tercera Alberto Montaña, agrega: “Aunado a ello, se compulsarán copias ante la Fiscalía General de la Nación para que investigue la posible comisión de un delito, como consecuencia de los hechos narrados”.

Quintero sí interpuso una tutela contra la decisión de la Procuraduría. El 10 de mayo de 2022 el ente de control había decidido sacarlo temporalmente del cargo luego de que el alcalde publicara un video en el que engrana la palanca de cambios de un carro y dice: “el cambio en primera”. A esa publicación la habían antecedido muchas otras del alcalde de Medellín, en la cuenta que había usado en el pasado para fines institucionales, en las que le hacía guiños a la campaña presidencial de Gustavo Petro, lo que le valió una investigación disciplinaria por participación en política.

Piden a Fiscalía investigar presunto delito, luego de que el alcalde de Medellín negara haber presentado una de las demandas que conoce el Consejo de Estado por su suspensión

📍Consulte el boletín de prensa y la providencia judicialhttps://t.co/HT9rW4ESFd pic.twitter.com/oennKAUyKG — Consejo de Estado (@consejodeestado) July 21, 2022

(Le puede interesar: Daniel Quintero puede volver a la Alcaldía de Medellín)

Pero luego el alcalde se enteró que en el Consejo de Estado había dos tutelas y le escribió al magistrado Montaña que él no interpuso la que estaba revisando ese despacho. Como recoge la decisión: “Daniel Quintero Calle, el 10 de junio de 2022, allegó un memorial a través del cual manifestó que no interpuso la presente acción de tutela, no otorgó autorización para que se presentara la misma, ni fue quien la suscribió, pese a que en el escrito de presentación aparece y firmó como demandante”.

Ese mismo día, otro despacho del Consejo de Estado había negado la tutela que Quintero sí interpuso. Según reza ese fallo, la medida era “necesaria y proporcional”. Además, sostenía: “El viceprocurador general de la Nación tiene competencia preferente para asumir el conocimiento de la investigación seguida contra el alcalde, por la presunta utilización del cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos”. Quintero finalmente volvió a la Alcaldía de Medellín tras la segunda vuelta presidencial, pero la investigación en su contra sigue andando.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.