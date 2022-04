Acusada de provocar suicidio de menor, docente de Vaupés fue inhabilitada 10 años

Por provocar suicidio de niño indígena, docente de Vaupés fue inhabilitada 10 años Foto: José Pazos

Durante 10 años, la profesora Elizabeth Montaña Hernández no podrá volver a pisar un salón de clases para ejercer su profesión. La decisión de la Procuraduría, en segunda instancia, obedece a una investigación disciplinaria que se adelantó contra la mujer debido a que fue señalada de usar términos discriminatorios y señalamientos contra un estudiante que terminó suicidándose. Los hechos ocurrieron en la Institución Educativa Comunidad del Pueblo Nuevo en Mitú, Vaupés.

De acuerdo con la investigación adelantada por el Ministerio Público, la docente castigó verbalmente al estudiante por el supuesto robo de combustible que estaba en el interior del establecimiento. El ente de control recogió los testimonios de varias personas cercanas al caso, incluso, la versión del hermano del menor que falleció. El joven le manifestó al procurador del caso que “lo regañaba en el salón delante de los estudiantes, de envidia, yo estaba en el mismo salón de él, casi todos los días. Cuando pasaba algo solo le echaban la culpa solo a él, cuando robaban, se sentía muy triste y me lo decía, siempre le decía que era él. Mis compañeros no decían nada”, reposa en la providencia de segunda instancia.

Lea aquí: Militares vinculados con “falsos positivos” deberán hacer reconocimiento público

Sobre el supuesto robo de combustible, el hermano del menor dijo que la profesora Elizabeth lo había “cogido fuertemente” y lo señaló de ser el responsable del hecho. “No fue cierto que él se robó esa gasolina, lo agarró por la camisa y lo jaló duro, se lo llevó para afuera y le dijo algo, no escuché las palabras que le dijo, pero sí le dijo palabras”, aseguró en su testimonio el menor y añadió que la docente llamó a su hermano como “ladrón”.

En el centro educativo tenían conocimiento del robo del combustible. Según lo que reposa en el documento, la directora de curso sabía que, al menos, tres estudiantes estaban vinculados en la situación. Ese testimonio también fue tenido en cuenta por el Ministerio Público que determinó que la profesora utilizó términos discriminatorios hacia el menor y le hizo señalamientos inapropiados sin fundamento alguno, originándole una afectación psicológica sustancial que, al parecer, lo llevó al suicidio. La investigación arrojó que el deceso del estudiante se registró el mismo día del impase con la docente.

Le puede interesar: Desvío de dinero de programa de mortalidad a campaña política deja cuatro condenas

Además, el Ministerio Público encontró que, si bien el hecho ocurrió en octubre de 2017, existen testimonios que corroboran que la persecución por parte de la docente venía de tiempo atrás. “La señora Montaña no veló por el bienestar, la seguridad, e integridad del menor ya que no solucionó el conflicto y dificultad a él presentada, pues no se activó la ruta de atención integral. Tampoco veló por el cumplimiento de las normas de comportamiento y convivencia establecidas en el manual tomando todas las acciones preventivas, formativas y correctivas del caso, por lo que le faltó liderazgo para ello, de manera imparcial, y objetiva evitando hacer los señalamientos inapropiados que le hizo al finado estudiante”, dice el texto de más de páginas.

En la etapa de juicio, la Procuraduría consideró que las faltas de la docente se tipificó como gravísima a tipo de dolo.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.