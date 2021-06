Por trino sobre Paola Holguín, citan a conciliación a senadores Bolívar y Sanguino

“Dejen de llorar por un solo ojo”. Así se le escucha decir a la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, en un fragmento de una intervención en el Senado cuando se discutía sobre la violencia en el paro nacional. El video fue compartido con una foto de un joven que perdió el ojo a causa de municiones de la Policía en una manifestación, lo que le valió críticas y, según la congresista, hasta amenazas. En respuesta, la senadora dijo que la sacaron de contexto y denunció a sus colegas de Decentes, Gustavo Bolívar, y del Partido Verde, Antonio Sanguino. La Corte Suprema los citó a los tres a audiencias de conciliación.

La denuncia es por los delitos de injuria y hostigamiento agravado y se centra en que Bolívar y Sanguino compartieron el video en sus redes sociales, “de manera malintencionada”. Según un comunicado de Holguín luego de lo ocurrido, “los senadores publicaron un aparte del video de la intervención, junto con la imagen de un joven que perdió uno de sus ojos en las manifestaciones, Juan Fonseca, quien participó en la sesión Plenaria el día martes 25 de mayo sobre la moción de censura al Ministro de Defensa, desinformando al aseverar que con la expresión se refería a él”.

Holguín interpuso la denuncia el pasado 1 de junio en la Procuraduría y en la Corte Suprema, donde por reparto de la Sala de Instrucción fue asignada al magistrado Héctor Alarcón. Dos semanas más tarde, el togado le hizo saber a la senadora uribista que abriría investigación previa y citó a los dos denunciados a audiencias de conciliación con la congresista. Dados los delitos por los que están siendo indagados, ese el trámite que se debe agotar antes de que se inicie una investigación formal.

Según la senadora, ella utilizó la frase “dejen de llorar por un solo ojo” para reclamarle a la oposición por solo ver un lado del asunto. En su intervención, continuó diciendo que los senadores que denunciaban ante la comunidad internacional la violencia con la que la Policía enfrenta las protestas estaban inflando cifras de manera irresponsable y estaban mintiendo.

Bolívar fue citado a la Sala de Instrucción para el 16 julio a las 8:30 a.m. y Sanguino para el mismo día a las 10:30 a.m. Si no llegan a un acuerdo, como ha ocurrido en el paso en rencillas políticas del Congreso que trascienden a la Corte, entonces el despacho del magistrado Alarcón tendrá que continuar con las pesquisas y decidir si vincula a los senadores de oposición a una investigación formal por los trinos.