Liberan a los 33 soldados retenidos por comunidad en Guaviare

Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Luego de permanecer cuatro días retenidos por una comunidad en zona rural de Guaviare, la Defensoría del Pueblo confirmó este 28 de agosto el retiro de los 33 soldados de la vereda Nueva York, en el municipio de El Retorno. Las autoridades señalaron que las disidencias de alias “Iván Mordisco” habían instrumentalizado a la población para evitar las labores del Ejército en la zona.

La entidad destacó la mediación de su Defensora Regional y el acompañamiento de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia (MAPP-OEA), cuya intervención permitió tramitar la liberación. En el comunicado, la Defensoría agradeció a las organizaciones que participaron en el proceso y llamó a evitar la estigmatización de la comunidad local.

“Llamamos a no estigmatizar a la comunidad, que ha sufrido en una zona de conflicto armado en la que se desarrollaron operativos militares en los últimos días”, señaló Marín.

En este momento se retiran los soldados de la vereda Nueva York del municipio El Retorno, en Guaviare.



Gracias a nuestra Defensora Regional de El Guaviare por su empeño y mediación, así como a la @MAPPOEA por su trabajo en esta gestión y a todos quienes colaboraron.



Llamamos a… — Iris Marín Ortiz (@MarnIris) August 29, 2025

Noticia en desarrollo...

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.