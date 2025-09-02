Ataque con carro bomba en Patía (Cauca) deja dos soldados heridos

Dos uniformados resultaron heridos tras la explosión del vehículo. Foto: Ejército Nacional

Tropas del Batallón de Alta Montaña Número 4 del Ejército fueron atacadas en la tarde de este martes 2 de septiembre, por presuntos disidentes de las Farc, en la vereda La Fonda, municipio de El Patía (Cauca). Así lo informó la Tercera División por medio de un comunicado.

Según se conoce hasta el momento, el ataque ocurrió cuando los uniformados atendían una denuncia ciudadana sobre el presunto robo de una tractomula. Cuando se trasladaban hacia el lugar, en la vía que conduce al sector de Estanquillo, los soldados fueron sorprendidos con la activación de un vehículo cargado de explosivos.

Desde el Ejército indicaron que la onda explosiva de la detonación impactó a las tropas desplegadas en el sector. “Como resultado, un suboficial y un soldado profesional resultaron con heridas leves”, señalaron en su comunicado. Los uniformados afectados fueron llevados al centro médico de la unidad militar, donde se encuentran estables y son atendidos.

“Este hecho criminal es atribuido al grupo armado organizado residual Estructura Carlos Patiño, que delinque en la región y que de manera reiterada emplea métodos violentos que ponen en grave riesgo no solo la vida de nuestros soldados, sino también la de la población civil que transita por este importante eje vial”, señaló el comunicado.

Asimismo, el Ejército confirmó que el área de la explosión fue asegurada y que se mantienen operaciones de control para descartar nuevas amenazas y garantizar la movilidad de la población. Además, en su comunicado, la institución rechazó “de manera categórica este atentado terrorista” y reiteró que continuará con el desarrollo de operaciones que permitan la captura de los responsables.

