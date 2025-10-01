Logo El Espectador
Preocupación en la Rama Judicial: juez de familia quedó herido tras ser baleado en Cali

Se trata de Sebastián Evelio Mora, juez segundo de familia de oralidad de Cali. Las autoridades investigan si el hecho violento está relacionado a su función como juez o si se trató de un intento de robo.

Redacción Judicial
01 de octubre de 2025 - 11:11 p. m.
Autoridades investigan si el hecho violento está relacionado con su oficio como juez o si se trató de un intento de robo.
La Sala de Familia del Tribunal Superior de Cali publicó un comunicado en el que rechazan el ataque contra el juez Sebastián Evelio Mora Cuesta. El hecho violento se registró en la mañana de este miércoles1, 1 de octubre, cuando Mora Cuesta recibió varios impactos de bala y resultó herido.

“Expresamos todo nuestro apoyo y solidaridad al doctor Sebastián Evelio Mora Cuesta, extensivo a su esposa, hijos, madre, demás familiares y a su equipo de trabajo, tras los lamentables hechos ocurridos en la mañana de hoy”, señaló la presidenta de la Sala de Familia, Claudia Consuelo García.

Lea también: Declaran culpable a hombre que amenazó de muerte a Petro en redes sociales en 2021

Las autoridades investigan los motivos del ataque contra el juez Mora y hasta el momento se manejan dos hipótesis que van desde un posible atentado relacionado con su oficio y las decisiones que ha tomado como juez, hasta un intento de robo.

En el comunicado, la Sala de Familia del Tribunal Superior de Cali también hizo un llamado a rechazar cualquier acto de violencia contra los servidores judiciales. “Reiteramos nuestro compañerismo en estos difíciles momentos y rogamos por su pronta recuperación”, concluyeron.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

