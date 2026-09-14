Presidente De la Espriella entrega balance de seguridad: 17.000 capturas y 73 extradiciones

En lo que va de este periodo presidencial, la Fuerza Pública ha realizado más de 17.140 capturas. El Ministerio de Defensa también señaló la muerte de al menos 24 jefes criminales de estructuras en todo el país. Entre ellos están alias ‘Naín’ o…

Durante la alocución de este domingo, 13 de septiembre, el presidente Abelardo de la Espriella se pronunció sobre un nuevo balance de seguridad y orden público en sus primeros 36 días de gobierno. Dentro de los resultados que destacó el mandatario incluyó las capturas y las extradiciones firmadas.

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En lo que va de este periodo presidencial, la Fuerza Pública ha realizado más de 17.140 capturas. El Ministerio de Defensa también señaló la muerte de al menos 24 jefes criminales de estructuras en todo el país. Entre ellos están alias ‘Naín’ o ‘Bendito Menor’, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra; alias ‘Max Max’, explosivista de las disidencias de las FARC; y alias ‘Tigre’, jefe criminal de la estructura ‘Carolina Ramírez’.

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Las extradiciones fue otro de los puntos que destacó el mandatario en su informe después de 36 días de gobierno. De la Espriella anunció que, hasta el momento, ha firmado 73 extradiciones.

En su discurso de seguridad, el presidente De la Espriella también entregó un reporte sobre las operaciones militares contra estructuras ilegales en el país. Uno de esos operativos fue bautizado Azarías contra el Frente Carolina Ramírez. En esa ofensiva militar murieron 24 disidentes, seis más fueron capturados y un menor de edad recuperado.

Durante los primeros 36 días de Gobierno, nuestra Fuerza Pública ha realizado más de 17.140 capturas y ha neutralizado a 24 cabecillas de estructuras criminales. Entre ellos se encuentran alias ‘Naín’ o ‘Bendito Menor’, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra;… pic.twitter.com/UYsIdOXI72 — Mindefensa (@mindefensa) September 14, 2026

La otra gran operación que destacó el mandatario fue Amón, que se desarrolló en Nariño y en la que murieron siete integrantes de estructuras criminales. «Aquí se acabó la época en la que el Estado retrocedía mientras los criminales avanzaban. Nuestra Fuerza Pública tiene una instrucción clara: recuperar el territorio, perseguir a los cabecillas, destruir las economías criminales, combatir el narcotráfico y proteger a los colombianos», señaló el mandatario durante su discurso.

En lo que corresponde a incautaciones, De la Espriella señaló que se han incautado 1.761 armas de fuego y 75.613 kilogramos de droga. Además, según el presidente, se han erradicado 1.506 hectáreas de hoja de coca.

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