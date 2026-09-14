Presidente De la Espriella entrega balance de seguridad: 17.000 capturas y 73 extradiciones

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Durante la alocución de este domingo, 13 de septiembre, el presidente Abelardo de la Espriella se pronunció sobre un nuevo balance de seguridad y orden público en sus primeros 36 días de gobierno. Dentro de los resultados que destacó el mandatario incluyó las capturas y las extradiciones firmadas.
En lo que va de este periodo presidencial, la Fuerza Pública ha realizado más de 17.140 capturas. El Ministerio de Defensa también señaló la muerte de al menos 24 jefes criminales de estructuras en todo el país. Entre ellos están alias ‘Naín’ o ‘Bendito Menor’, cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra; alias ‘Max Max’, explosivista de las disidencias de las FARC; y alias ‘Tigre’, jefe criminal de la estructura ‘Carolina Ramírez’.
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Las extradiciones fue otro de los puntos que destacó el mandatario en su informe después de 36 días de gobierno. De la Espriella anunció que, hasta el momento, ha firmado 73 extradiciones.
En su discurso de seguridad, el presidente De la Espriella también entregó un reporte sobre las operaciones militares contra estructuras ilegales en el país. Uno de esos operativos fue bautizado Azarías contra el Frente Carolina Ramírez. En esa ofensiva militar murieron 24 disidentes, seis más fueron capturados y un menor de edad recuperado.
La otra gran operación que destacó el mandatario fue Amón, que se desarrolló en Nariño y en la que murieron siete integrantes de estructuras criminales. «Aquí se acabó la época en la que el Estado retrocedía mientras los criminales avanzaban. Nuestra Fuerza Pública tiene una instrucción clara: recuperar el territorio, perseguir a los cabecillas, destruir las economías criminales, combatir el narcotráfico y proteger a los colombianos», señaló el mandatario durante su discurso.
En lo que corresponde a incautaciones, De la Espriella señaló que se han incautado 1.761 armas de fuego y 75.613 kilogramos de droga. Además, según el presidente, se han erradicado 1.506 hectáreas de hoja de coca.
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Humberto(12832)•Hace 1 horaQué maravilla, con 17000 capturas ya se acabaron hasta los del ELN. Qué machera y eso en 20 días. No es un milagro es supermán. Y sigue el espectáculo. Esta amaneciendo y ya estamos viendo a quien le tenemos que obedecer… Lo que hay que hacer y decir para que le aprueben ese presupuesto, ya tendrán harto dinero para disponer de él. que midiosito nos coja confesados.
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Omar(29844)•Hace 1 horaLlenaron las cárceles y ahora…que pasara al final del año con 90000 o cien mil nuevos presos…saldremos por las calles a marchar de de felicidad por qué llegó la paz milagro…amanecerá y veremos. Y los amiguis felices y orondos divirtiéndose con la ignorancia de este platanal…y mirando donde muerden de manera sancta y audaz el presupuesto y patrimonio que les corresponde por su santidad.. .Viva Cristo Rey y la patria milagro en manos de un arrepentido y convertido a redentor y Nuevo Mesias
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Gonzalo(25772)•Hace 1 horajajjajajajajaj se llenaron todas las carceles de Polombia, que van hacer donde van a meter los otros que faltan, y los de cuello blanco, ahora que este genio de presiene anuncio qu no estaran en guarniciones militares, amanecera y veremos.
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Héctor(31467)•Hace 1 horaChicaneando este chicanero. Falta ver si será verdad!. Porque con esos antecedentes de tramposo y mentiroso, quién sabe.