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“No quiero condescendencia del Gobierno”: defensora responde a críticas

En entrevista con El Espectador, la defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, habla sobre sus tensiones con el Gobierno, cuestiona la forma en la que presenta la ofensiva militar y advierte sobre los riesgos para los civiles. También se refiere a la reconstrucción tras el terremoto, el reclutamiento de menores, bombardeos y la importancia de no invisibilizar a las niñas en el lenguaje.

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Jhordan C. Rodríguez
Jhordan C. Rodríguez
13 de septiembre de 2026 – 08:00 p. m.
Iris Marín Ortiz llegó a la Defensoría del Pueblo en septiembre de 2024 y se convirtió en la primera mujer en llegar a ese cargo.
Iris Marín Ortiz llegó a la Defensoría del Pueblo en septiembre de 2024 y se convirtió en la primera mujer en llegar a ese cargo.
Foto: Mauricio Alvarado

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Ha pasado un mes del terremoto y terminó la primera etapa de la emergencia. ¿Qué está fallando hoy en la respuesta del Estado y qué es lo que más le preocupa de la reconstrucción?

En primer lugar, manifestar la solidaridad con las víctimas, también con las autoridades. Siempre se ve a la Defensoría del Pueblo como quien indica lo que no está funcionando, pero creo que esto ha desbordado a todas las instituciones. Hay que tener en cuenta que el terremoto ocurrió tres días después de la posesión del nuevo gobierno. Ha sido un reto para todas las…

Jhordan C. Rodríguez

Por Jhordan C. Rodríguez

Periodista y creador de contenido con más de cuatro años de experiencia cubriendo fuentes de poder político y judicial. JhordanR11 jrodriguez@elespectador.com
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