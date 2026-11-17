El presidente Abelardo De la Espriella señaló que ha seguido de cerca la situación de orden público en el departamento. / Imagen de referencia. Foto: Archivo particular

Resume e infórmame rápido Tiempo de lectura Presidente De la Espriella ordena despliegue militar en el departamento del Huila Redacción Judicial Tiempo de lectura Resumen generado por IA. Para más detalles, consulte el artículo completo. ¡Ahorra tiempo y mantente informado con El Espectador! Lee nuestros resúmenes para informarte con los puntos clave de cada noticia. Te contamos lo que debes saber en pocos segundos. Inicia Sesión Descubre lo más relevante Lee lo esencial de esta nota con nuestra herramienta exclusiva de resumen con IA. ¡Pruébala ahora! Cerrar

inicia sesión Para empezar a usar nuestra funcionalidad de audio suscríbete Escucha este artículo Audio generado con IA de Google / 2.0x 1.5x 1.0x 0.5x ¡Dale play para escuchar este artículo! Te leemos la información completa para que tengas una experiencia más inmersiva en nuestro portal. Cerrar

A través de la red social X, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó la orden de un despliegue militar en el departamento del Huila. “Estoy siguiendo muy de cerca la situación de orden público en el departamento del Huila. Es una tierra que llevo en el corazón y que merece todo el apoyo, toda la atención y toda la protección del Estado”.

Según detalló en su trino, a partir de la próxima semana comenzará a llegar al Huila un batallón de la Fuerza de Despliegue Rápido Número 13 (Fudra 13). También entrará en funcionamiento el Bloque de…