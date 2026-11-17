Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
/
A través de la red social X, el presidente Abelardo de la Espriella confirmó la orden de un despliegue militar en el departamento del Huila. “Estoy siguiendo muy de cerca la situación de orden público en el departamento del Huila. Es una tierra que llevo en el corazón y que merece todo el apoyo, toda la atención y toda la protección del Estado”.
Según detalló en su trino, a partir de la próxima semana comenzará a llegar al Huila un batallón de la Fuerza de Despliegue Rápido Número 13 (Fudra 13). También entrará en funcionamiento el Bloque de Seguridad Urbana y Rural (Bosur) de Neiva, para fortalecer las operaciones contra las estructuras criminales.
Asimismo, el presidente señaló que el Ministerio del Interior agilizará el reforzamiento de 12 estaciones de Policía “mediante la instalación de mallas de protección y elementos antidrones”.
Noticia en desarrollo…
Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.