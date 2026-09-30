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Presidente De la Espriella ordena traslado de Juan Guillermo Monsalve a cárcel de Cómbita

Monsalve fue uno de los testigos clave del caso en la justicia contra el expresidente Álvaro Uribe. El hombre está condenado a 40 años de prisión y permanecía recluido en La Picota, Bogotá.

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Redacción Judicial
30 de septiembre de 2026 – 08:52 a. m.
Presidente De la Espriella ordena traslado de Juan Guillermo Monsalve a cárcel de Cómbita.
Juan Guillermo Monsalve
Foto: Archivo Particular

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El presidente Abelardo de la Espriella ordenó el traslado de Juan Guillermo Monsalve a una cárcel en Cómbita (Boyacá). A través de su cuenta en X, el mandatario señaló que "ningún preso tendrá privilegios". Monsalve fue uno de los testigos clave en el proceso en la justicia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y con una condena a 40 años, permanecía recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá.

"En la Patria Milagro, ningún preso tendrá privilegios, y mucho menos un bandido redomado como Juan Guillermo Monsalve, que ha violado sistemáticamente el régimen carcelario. Por eso he ordenado su traslado a la cárcel de Cómbita", señaló el mandatario en su cuenta en X junto a un video de Monsalve en prisión.

Y agregó: "No voy a permitir que las cárceles de Colombia se conviertan en centro de operaciones desde donde los criminales siguen haciendo de las suyas".

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Por Redacción Judicial

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