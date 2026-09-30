Presidente De la Espriella ordena traslado de Juan Guillermo Monsalve a cárcel de Cómbita.

Juan Guillermo Monsalve Foto: Archivo Particular

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El presidente Abelardo de la Espriella ordenó el traslado de Juan Guillermo Monsalve a una cárcel en Cómbita (Boyacá). A través de su cuenta en X, el mandatario señaló que "ningún preso tendrá privilegios". Monsalve fue uno de los testigos clave en el proceso en la justicia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y con una condena a 40 años, permanecía recluido en la cárcel La Picota, en Bogotá.

"En la Patria Milagro, ningún preso tendrá privilegios, y mucho menos un bandido redomado como Juan Guillermo Monsalve, que ha violado…