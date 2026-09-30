Corte Suprema niega solicitud de libertad a Wadith Manzur: seguirá recluido en La Picota

El recurso que interpuso la defensa de Manzur buscaba puntualmente somete a "control de legalidad formal y material" la medida de aseguramiento. El excongresista permanece recluido en la cárcel La Picota, luego de que…

La Corte Suprema de Justicia negó la solicitud de libertad del excongresista Wadith Manzur luego de que la defensa buscó tumbar la medida de aseguramiento que le fue impuesta el pasado 11 de marzo por su presunta responsabilidad en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos y Desastes (Ungrd).

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El recurso que interpuso la defensa de Manzur buscaba puntualmente somete a "control de legalidad formal y material" la medida de aseguramiento. El excongresista permanece recluido en la cárcel La Picota, luego de que recientemente se ordenara su traslado desde la Escuela de Carabineros de la Policía.

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Tras revisar la solicitud de sus abogados, la Corte Suprema concluyó que no se logró demostrar que la detención hubiera sido un procedimiento irregular. En ese sentido, el alto tribunal mantiene en firme la detención mientras avanza el proceso judicial en su contra. La ponencia de la magistrada Paula Andrea Ramírez Barbosa ratificó la decisión.

"Declarar impróspera la solicitud de revisión de la legalidad de la medida de detención preventiva impuesta a Wadith Alberto Manzur en la resolución de acusación proferida por la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, presentada por su abogado defensar. En consecuencia, negar la libertad de procesado", indica el fallo de la Sala Especial.

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Entre los puntos que consideró la Corte para tomar la decisión fue el avance del caso y la revisión de la situación jurídica de Manzur, lo que provocó que en marzo de 2026 se ordenara la detención del excongresista a pesar de que en 2025 la Corte había decidido no imponer una medida de aseguramiento.

Asimismo, el alto tribunal apuntó que no encontró violaciones a las garantías de Manzur al momento de imponer una nueva medida de aseguramiento. La Corte desestimó todos los argumentos que presentó la defensa de Manzur y señaló que sí existen razones para mantener al excongresista en prisión mientras avanza su caso en la justicia. Entre esos argumentos, por ejemplo, la Corte destacó la protección de las pruebas y los testimonios, y hace referencia al contacto con una testigo clave en el proceso: María Alejandra Benavides.

La captura de Manzur se hizo efectiva el pasado 12 de marzo luego de que se entregara al búnker de la Fiscalía General de la Nación. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia impartió la orden el 11 de marzo. Manzur se pronunció a través de la red social X, donde manifestó: “Recibo con serenidad y absoluto respeto la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Tengo plena tranquilidad frente a mis actuaciones y total disposición para atender cada requerimiento del alto tribunal; por eso me pongo a disposición de las autoridades”.

Esta decisión se dio tras la revisión que hizo la Sala de Instrucción de la ponencia del magistrado Misael Rodríguez, en la que pidió enviar a prisión a los políticos al considerar que hay indicios suficientes sobre su participación en el entramado de corrupción de la Ungrd. La ponencia del magistrado Rodríguez sostenía que la Corte tiene en su poder documentos, grabaciones y testimonios, dentro de otras pruebas, que apuntan a la posible responsabilidad de seis políticos en el escándalo. Esas pruebas que enlistó el ponente del caso darían cuenta de que los congresistas le dieron el visto bueno a los créditos de la Nación a cambio de cupos indicativos.

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