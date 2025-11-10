Presidente Gustavo Petro pidió verdad y justicia sobre responsables del exterminio de la UP

En 2023, la Corte CIDH reconoció que 6.000 integrantes del partido político UP fueron objeto de un exterminio sistemático perpetrado por agentes estatales y por terceros que actuaron con el consentimiento o la tolerancia del Estado. Foto: EFE - Presidencia de Colombia

“No se puede derramar tanta sangre y tanto dolor porque se mueren las naciones. ¿Dónde está la verdad y dónde están juzgando a los victimarios que mataron a la Unión Patriótica? La mayoría en Antioquia y de los mismos que fundaron las convivir que tuvieron el aval del señor Álvaro Uribe, esa es la verdad y ¿tenemos que esconderla?”, estas fueron las palabras con las que el presidente Gustavo Petro reclamó verdad y justicia para que los responsables por el genocidio político de la Unión Patriótica respondan por los hechos.

En el evento, realizado el pasado 9 de noviembre en la Plaza Bolívar de Santa Marta (Cundinamarca), el primer mandatario aseguró: “A nombre de ese Estado que no está aquí, y del que sí está aquí, le pido perdón a la UP, porque ese Estado fue corresponsable del genocidio político”, haciendo referencia a los más de 6.000 víctimas de asesinatos, desapariciones y persecución sistemática contra los integrantes de la UP.

Además, agregó: “Les pido perdón para que revivan a sus muertos a través de la lucha del pueblo que viene, es una manera de revivir. Ya no nos pueden asesinar”. El presidente señaló que, a pesar del exterminio y de la violencia cíclica que se ha vivido en Colombia, a hoy hay intenciones de figuras políticas del país que estarían aliados con los Estados Unidos para dificultar el progreso de la izquierda en las elecciones de 2026.

“Salimos de un proceso de paz, de una constituyente, mataron a todo un partido de izquierda y los que sobrevivimos… quieren desaparecer esta alternativa popular y que no gane de nuevo las elecciones de 2026 y lo quieren hacer con violencia”, aseguró.

El acto de perdón tuvo lugar dos años después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenara al Estado colombiano por el exterminio de integrantes y militantes de la UP ocurrido entre las décadas de 1980 y 1990.

En su sentencia, que tuvo lugar el 30 de enero de 2023, la Corte IDH señaló que el Estado de Colombia violó los derechos a la vida, la honra y la libertad de expresión, así como el derecho a conocer la verdad de lo que sucedió con el exterminio.

La corte internacional reconoció que 6.000 integrantes del partido político UP fueron objeto de un exterminio sistemático perpetrado por agentes estatales y por terceros que actuaron con el consentimiento o la tolerancia del Estado.

Asimismo, el tribunal señaló que las autoridades colombianas no adelantaron investigaciones adecuadas frente a estos crímenes y aseguró que, al omitir las indagaciones, “operaron como una forma de tolerancia generalizada y estructural frente a los hechos de violencia contra los integrantes de la UP, lo cual propició que los mismos continuaran produciéndose”.

El acto de perdón estaba programado para el 11 de octubre del 2024. Sin embargo, tras esperar por algo más de tres horas al primer mandatario, el evento fue cancelado por una enfermedad respiratoria que tenía Gustavo Petro.

