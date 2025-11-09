A la cárcel tres policías que llevaban drogas, armas y propaganda del ELN en Bogotá Foto: Fiscalía

Tres patrulleros de la Policía Nacional y un civil fueron enviados a prisión preventiva tras ser capturados en Bogotá mientras transportaban estupefacientes, armas y panfletos alusivos al ELN en un vehículo institucional, informó la Fiscalía General de la Nación.

Los hechos ocurrieron el pasado 24 de octubre en la localidad de Los Mártires en Bogotá, cuando unidades de vigilancia que realizaban controles en la zona se percataron de la presencia sospechosa de un carro institucional estacionado en vía pública.

Al revisar a sus ocupantes, identificados como los patrulleros Cristian Yucepe Uribe Niño, Gilberto Silva Dussan y Luis Carlos Bermúdez Rojas, los policías hallaron en el interior drogas, panfletos alusivos al ELN, dos placas falsificadas, un arma inhabilitada para disparar, dos armas de dotación y dos computadores portátiles.

En el lugar también fue detenido Jaime Alberto Salazar Jiménez, quien vestía uniforme de la Policía y se movilizaba en una motocicleta reportada como robada, también con insignias institucionales, escoltando el vehículo interceptado.

Los cuatro hombres fueron capturados, y en audiencias posteriores la Fiscalía les imputó los delitos de receptación, peculado por uso, falsedad marcaria, utilización ilegal de uniformes e insignias, destinación ilícita de muebles e inmuebles y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Ninguno de los procesados aceptó los cargos.

Por decisión de un juez de control de garantías, los cuatro deberán cumplir medida de aseguramiento en un establecimiento carcelario mientras avanza el proceso judicial.

