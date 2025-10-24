Presidente Petro no firmó decreto que reglamenta ley de mujeres buscadoras

En Colombia, donde cada 36 horas desaparece una persona, el 60 % de las búsquedas son lideradas por mujeres, según la Unidad de Búsqueda. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

En Colombia, la búsqueda de personas desaparecidas ha estado liderada principalmente por madres, hijas, hermanas, tías y abuelas. Ellas esperaban que este jueves, en el Día de las Mujeres Buscadoras, durante el evento convocado por el Sistema Nacional de Búsqueda, fuera firmado el decreto que reglamenta las condiciones para que puedan realizar su labor con dignidad.

Sin embargo, durante el evento, el Ministerio de Justicia, al mando de Luis Eduardo Montealegre, anunció que el decreto que reglamenta la Ley de Mujeres Buscadoras no podría ser presentado, ya que aún faltaban dos firmas, entre ellas, la del presidente Gustavo Petro.

Las mujeres buscadoras llevan esperando la reglamentación de esta norma desde el 4 de abril de 2024, fecha en la que fue aprobada la ley, la cual busca garantizar protección constitucional y una vida digna. Al evento fueron invitadas 65 mujeres provenientes de Casanare, Medellín, Valle del Cauca, Buenaventura, Cartago, Meta, Guaviare, Putumayo, Bolívar y Chocó. Para varias de ellas, la ausencia del presidente fue una falta de respeto.

“Nuevamente esto es como un tema de revictimización por tantas luchas. Además, en el día del reconocimiento de las mujeres buscadoras era muy importante que el decreto estuviera ya firmado. Es un poco desesperanzador, pero ahora nos toca esperar”, dijo a El Espectador Luz Helena Galeano, mujer buscadora en La Escombrera, en Medellín (Antioquia) e integrante del colectivo Mujeres Caminando por la Verdad.

Por su parte, durante el evento, el ministro de Justicia señaló que la firma del decreto probablemente se dé entre el viernes o en el transcurso de la próxima semana. Sin embargo, algunas mujeres solicitaron que, si no fue entregado hoy, se convoque nuevamente a todas las mujeres buscadoras a un acto en el que el presidente entregue el documento firmado.

