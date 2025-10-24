Abogados de Luis Alberto Rendón dicen que aún no hay “verdad judicial”

El hombre es señalado por los delitos de secuestro simple y tortura. Foto: Archivo particular

A través de un comunicado de prensa, la defensa de Luis Alberto Rendón, aseguró que los hechos por los que es imputado el padre de la artista caleña Greeicy Rendón son, por el momento, “parte de una investigación formal y no constituyen una verdad judicial”.

Asimismo, la firma de abogados señaló su disposición y la de Luis Alberto Rendón a colaborar plenamente con las autoridades durante la investigación, expresando su confianza en la inocencia del hombre señalado por los delitos de secuestro simple y tortura, los cuales no fueron aceptados.

“Creemos plenamente que, una vez se presenten y evalúen todas las evidencias, el proceso culminará con el esclarecimiento total de la verdad y la consecuente materialización de justicia”, mencionó el equipo jurídico.

El hombre, que fue capturado el pasado 13 de octubre, actualmente se encuentra detenido preventivamente en su domicilio por su presunta responsabilidad en dichos delitos. La Fiscalía lo investiga por hechos, al parecer, ocurridos en la finca de su hija y su yerno, el cantante Mike Bahía, ubicada en Rionegro (Antioquia).

Según el ente investigador, el 8 de mayo de 2023, mientras la artista Greeicy Rendón y su pareja sentimental se encontraban fuera del país por compromisos de agenda, su finca habría sido escenario de un robo en el que desaparecieron objetos de valor y una suma cercana a los COP 1.700 millones.

Al parecer, tras el robo, Luis Alberto Rendón habría contratado a cinco hombres con la intención de tomar represalias contra dos empleados de la hacienda (y de avanzada edad), a quienes señaló de estar involucrados en la presunta desaparición de los bienes.

Con el propósito de obtener información, ambas personas habrían sido víctimas de actos violentos y de tortura, entre ellos, golpes con un martillo en los pies y en el pecho. Las autoridades fueron alertadas sobre el secuestro de los empleados luego de que un vigilante de la finca escuchara sus gritos.

Los hombres presuntamente contratados para cometer el delito fueron capturados el mismo día de los hechos. Por su parte, Luis Alberto Rendón fue detenido en Cali (Valle del Cauca) y presentado ante las autoridades competentes en el departamento de Antioquia. Rendón no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía.

