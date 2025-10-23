Corjusticia rechaza declaraciones de Gustavo Petro tras absolución de Álvaro Uribe

Durante la transmisión, el presidente Gustavo Petro señaló “qué triste que en Colombia pasen esas cosas, y ya veremos si la Corte Suprema admite eso o no”. Foto: Archivo

En representación del Tribunal Superior de Bogotá, el magistrado Hermes Lara manifestó el rechazo de la Corporación de Jueces y Magistrados de Colombia (Corjusticia) frente a las manifestaciones realizadas por el presidente de la República, Gustavo Petro, tras la absolución del expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.

Los hechos ocurrieron durante el consejo de ministros celebrado el pasado 21 de octubre. Según aseguró el togado, es inadmisible que, en un Estado social de derecho, el presidente, “obligado a respetar y fomentar la observancia del principio de división de poderes, así como la autonomía e independencia judicial, durante un acto oficial critique públicamente las decisiones judiciales”.

El magistrado señaló que, al ser el presidente quien realiza este tipo de comentarios, puede afectar la percepción que tiene la ciudadanía sobre el funcionamiento del poder judicial en Colombia.

“Con el acostumbrado respeto, pero de forma contundente, se exhorta al señor presidente de la República, a las autoridades públicas, a los medios de comunicación, a las partes intervinientes en el proceso mencionado y, en general, a toda la comunidad, a respetar y acatar las decisiones”, aseveró Hermes Lara.

Durante la transmisión realizada por el jefe de Estado, este aseguró: “Qué triste que en Colombia pasen esas cosas, y ya veremos si la Corte Suprema admite eso o no, si hay justicia o los carteles de la toga siguen manejando esto”, palabras que, según el togado, Corjuristas cataloga de inadmisibles.

La Corporación expresó su “solidaridad y apoyo con las juristas Alexandra Osa y Leonor Oviedo, y con el magistrado Manuel Antonio Merchán, quienes integraron la sala que adoptó la decisión, así como con la jueza Sandra Heredia, quien profirió la sentencia de primera instancia”.

Asimismo, solicitó a todas las autoridades, especialmente al Gobierno, garantizar las condiciones necesarias para que los jueces y magistrados involucrados puedan continuar ejerciendo sus funciones con tranquilidad.

