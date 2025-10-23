Alertan retrasos en obras por más de COP 166.000 millones en Caldas

Uno de los proyectos a los que se refiere la Procuraduría es el del Aeropuerto Internacional del Café, que lleva más de 40 años en desarrollo.

La Procuraduría General de la Nación pidió a la Gobernación de Caldas, actualmente a cargo de Henry Gutiérrez Ángel, adelantar las acciones que sean necesarias para avanzar en la ejecución de ocho proyectos financiados por el Sistema General de Regalías (SGR) por más de COP 166.000 millones. Dentro de las demoras, hay una que, incluso, tiene más de 40 años de retraso.

Según el ente de control, el incumplimiento de los tiempos para ejecutarlas, ponen en riesgo las inversiones realizadas. La delegada para el Seguimiento a los Recursos del SGR indicó que se han registrado retrasos en los trabajos de pavimentación del inexistente Aeropuerto Internacional del Café. Este proyecto aéreo, sobre el cual se han agregado varias obras, se anunció desde 1977 con la idea de ser construido en el municipio de Palestina (Caldas).

Sin embargo, su construcción, 48 años después, sigue sin mostrar avances sustanciales, a pesar de contar con un presupuesto de COP 55.263 millones, según la Procuraduría. Asimismo, el ente de control pidió adelantar acciones en el tramo vial entre La Pintada, Arma y Puente Bocas, en el municipio de Aguadas, proyecto que contempla la pavimentación de 3 kilómetros de carretera y que tiene una inversión de COP 8.089 millones.

De igual manera, la Procuraduría evidenció “inconvenientes” en la construcción de tres puentes: el primero, ubicado en el Aeropuerto Internacional del Café, con una inversión de COP 31.980 millones; el segundo, sobre el río Cauca, en el resguardo Arma, por COP 27.474 millones; y el tercero, sobre el río Chinchiná, en el punto conocido como La Manuela, que cuenta con un presupuesto de COP 9.360 millones.

Además, el ente de control hizo referencia a los retrasos registrados en los trabajos de fortalecimiento del Centro de Desarrollo Minero Ambiental y Empresarial del alto occidente de Caldas, ubicado en Marmato, con una inversión, según la Procuraduría, de COP 9.993 millones.

El ente de control también realizó algunas observaciones sobre dos proyectos específicos que se encuentran sin contratar. Se trata de los trabajos de intervención vial del tramo Tres Puertas – Alto El Paisa, que conecta el municipio de Palestina con Manizales, por COP 20.529 millones, y la construcción de una cancha de grama sintética en el barrio Solferino, en la capital caldense, por COP 3.262 millones.

