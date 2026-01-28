Procurador ordenó remover funcionarios por error que reportó como muerto a Daniel Quintero

Una consulta realizada en el sistema de información de la Procuraduría General de la Nación, a través de la cédula de ciudadanía de Daniel Quintero, arrojó como resultado que el exfuncionario figuraba como “cancelado por muerte”. Foto: Archivo Particular

Este 28 de enero, el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, ordenó dar inicio a una investigación para establecer el motivo por el cual una consulta en el sistema de información de la entidad arrojara como resultado que la cédula del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, se encontraba “cancelada por muerte” de su titular.

“Aunque se desconocen las circunstancias de los hechos, además de la apertura de la investigación, el Procurador ordenó remover a algunos funcionarios que tenían bajo su responsabilidad el control del sistema de información”, aseveró el ente de control.

