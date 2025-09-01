Procuraduría acusa a exmilitares por presuntos nexos con alias ‘Matamba’

Imagen de referencia de miembros del Ejército (izquierda) y alias Matamba (derecha), quien se habría fugado de la cárcel La Picota en marzo de 2022. Foto: Archivo

La Procuraduría General de la Nación emitió pliego de cargos a cinco oficiales del Ejército Nacional y a un soldado profesional, todos en uso de buen retiro, por presuntamente haber colaborado con la organización ilegal La Cordillera, comandada por Juan Larinson Castro Estupiñán, alias “Matamba”.

Se trata del teniente coronel (r) Harry Leonardo Gómez Tabares; el capitán (r) Octavio Javier Castro González; los sargentos viceprimeros (r) Oscar Ramón Faillace y Edward Andrés Díaz Narváez; el sargento segundo (r) Nelson Orlando Rolón Monroy, y el soldado profesional (r) Estivinson Córdoba Torres.

Los uniformados, que trabajaron en el departamento de Nariño entre 2019 y 2020, presuntamente permitían el tránsito de los integrantes de la estructura ilegal por varios corregimientos del municipio de Cumbitara, donde, según el ente de control, “esa organización tenía influencia y control de rutas del narcotráfico”.

Asimismo, los investigados, aparentemente, suministraban a La Cordillera información documental, radiogramas e información de inteligencia, lo que, según la Procuraduría, permitía a los delincuentes evadir a las autoridades y evitar su captura.

Por estos hechos, el Ministerio Público calificó la conducta de los seis investigados como una falta gravísima, la cual, de corroborarse, podría ser castigada con una sanción de destitución del cargo y entre 10 a 20 años de inhabilidad.

¿Quién era alias “Matamba”?

Juan Larinson Castro Estupiñán, alias “Matamba”, fue un temido narcotraficante, señalado como el máximo jefe de La Cordillera (la alianza del Clan del Golfo en Nariño). El hombre había sido capturado en 2021, en Floridablanca (Santander) y fue enviado a la cárcel La Picota, en Bogotá.

Sin embargo, alias “Matamba” se fugó de su lugar de reclusión un año después, el 18 de marzo de 2022, en medio de una presunta asociación ilícita conformada por funcionarios del Inpec, un exintegrante de la Unidad Nacional de Protección (UNP), policías y alias “El Pájaro”, exjefe paramilitar vinculado al Clan del Golfo. Uno de los señalados es Milton Libardo Jiménez Arboleda, exinspector del Inpec, quien fue dejado en libertad en abril de 2023 por vencimiento de términos.

El 25 de mayo de 2022, la Policía Nacional confirmó la muerte de alias “Matamba” en un enfrentamiento con uniformados en zona rural del municipio de Bolívar (Santander), en pleno corazón del Magdalena Medio. Los uniformados aseguraron que el narcotraficante quedó atrapado en una trocha y fue abatido mientras intentaba huir de las autoridades.

Sin embargo, tiempo después, la Fiscalía dijo que alias “Matamba” no habría muerto en un enfrentamiento, sino que habría sido torturado hasta morir. Los hechos aún son materia de investigación. “La evidencia física recaudada determinó que los procesados adscritos al comando jungla de la Dirección Antinarcóticos de la Policía habrían realizado actos contrarios a su deber durante un supuesto enfrentamiento armado, tras el cual se reportó la muerte de alias Matamba”, señaló el ente investigador en su momento.

