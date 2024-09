Procuraduría cierra proceso contra Karen Abudinen por caso de los $70.000 millones

La ministra TIC, Karen Abudinen, durante su intervención en el debate de control político hecho en la comisión sexta del Senado. Foto: MinTic

El órgano dirigido por Margarita Cabello cerró definitivamente el proceso disciplinario contra la exministra Karen Abudinen, pues no acreditó ninguna conducta irregular o existencia de responsabilidad en la jefa de cartera del gobierno Duque. Su Ministerio de las TIC, en 2021, permitió que un contratista corrupto, Centros Poblados, se quedara con el anticipo de $70.000 millones de un megacontrato para llevar internet a zonas rurales del país.

Durante la investigación, no se encontraron pruebas suficientes que evidenciaran que Abudinen hubiera cometido alguna falta disciplinaria en relación con las irregularidades en la adjudicación del contrato 1043 de 2020, que correspondía a la Unión Temporal Centros Poblados. Además, el Ministerio Público determinó que el análisis de las decisiones tomadas durante su gestión, aunque estaban relacionadas con el proceso de licitación, no constituyeron violaciones a las normas de contratación pública que pudieran implicar responsabilidades disciplinarias para la exministra.

De acuerdo con el artículo 90 del Código Disciplinario Único, un proceso puede ser archivado si se establece que el hecho en cuestión no ocurrió o si no existen pruebas que sustenten la responsabilidad del investigado. En este caso, se concluyó que las acciones atribuidas a Abudinen no eran suficientes para justificar una sanción disciplinaria.

