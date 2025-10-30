Formulan cargos a director de Derechos de Autor por presunto incumplimiento de Ley de Cuotas

La Procuraduría argumentó que el principio de igualdad debe garantizarse de manera permanente. Foto: Foto de Sasun Bughdaryan en Unsplash

La Procuraduría General de la Nación formuló cargos disciplinarios contra Edwin Robles Chaparro, director de la Dirección Nacional de Derechos de Autor (DNDA), por presuntamente haber desconocido la Ley de Cuotas durante la vigencia 2022, al no garantizar la participación mínima de mujeres en los cargos directivos de la entidad.

Según la Delegada Segunda para la Vigilancia Administrativa, Robles Chaparro habría mantenido una planta directiva integrada mayoritariamente por hombres, con solo una mujer designada en los cinco cargos de nivel decisorio.

Esta proporción, que representa apenas un 20 %, estaría por debajo del mínimo del 30 % que desde el año 2000 exige la Ley 581, la cual busca asegurar la representación femenina en los más altos niveles del Estado.

El Ministerio Público precisó que, aunque en diciembre de 2022 se produjo el nombramiento de una funcionaria como jefa de la Oficina de Registro, dicha designación no habría sido suficiente para cumplir con lo dispuesto por la norma.

La Procuraduría argumentó que el principio de igualdad debe garantizarse de manera permanente y no únicamente en el cierre del año, por lo que el cumplimiento parcial no repararía la presunta omisión inicial.

En su pliego de cargos, el órgano de control disciplinario señaló que la actuación del director de la DNDA “pudo quebrantar con su posible actuación el principio de igualdad, por lo que calificó la posible conducta como falta disciplinaria gravísima cometida a título de culpa gravísima”.

