Capturado alias “Stiven”, líder de las disidencias de las Farc en El Tambo, Cauca

Alias “Stiven”, líder de escuadra de la compañía Fardey Díaz, perteneciente a la estructura Carlos Patiño, de las disidencias de las Farc, fue detenido durante operativos desarrollados contra esa organización en la vereda Llano Grande, municipio de El Tambo (Cauca). La información fue confirmada este 2 de septiembre.

La acción se llevó a cabo en el marco del Plan de Campaña Estratégico Conjunto Ayacucho Plus, por tropas del Ejército Nacional, en una operación coordinada con la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Policía Nacional.

Según informó el Ejército, tras más de dos horas de combate el hombre fue capturado junto con otro integrante de la estructura, que decidió someterse a la justicia. Asimismo, las tropas habrían detenido a alias “León”, quien posteriormente fue “arrebatado ilegalmente” por un grupo de pobladores que intentó realizar una asonada para obstruir el procedimiento militar.

En la operación también se incautaron tres fusiles M4, una pistola, más de 2.000 cartuchos de distintos calibres, 49 proveedores metálicos, explosivos con detonadores eléctricos, uniformes de campaña, chalecos y otros elementos logísticos.

De acuerdo con labores de inteligencia, alias “Stiven”, de 27 años de edad, era el encargado de reclutar a menores e instruirlos en el uso de drones con explosivos para atentar contra la población civil y la Fuerza Pública en el departamento del Cauca.

Por órdenes de alias “Iván Mordisco”, máximo líder de estas disidencias, “Stiven” coordinaba enclaves de producción de clorhidrato de cocaína en las veredas El Filo y Llano Grande (Cauca). Además, controlaba rutas de narcotráfico hacia el Pacífico, Centroamérica y Estados Unidos, y dirigía actividades de minería ilegal, extorsión y secuestro.

