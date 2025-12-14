Procuraduría formuló cargos contra exfuncionario de Pereira por irregularidades en contrato

Procuraduría investiga a exfuncionario de Pereira (Risaralda) por irregularidades en contrato./Imagen de referencia. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exsecretario de Infraestructura de Pereira (Risaralda), Milton Hurtado García -quien ejerció el cargo entre 2020 y 2023- por presuntas irregularidades en un contrato para el arrendamiento, instalación, puesta en funcionamiento, mantenimiento y desmonte del alumbrado navideño.

Según indicó la Procuraduría Provincial de Instrucción de Pereira, se observó que, al adjudicar el contrato el 31 de octubre de 2023 y fijar su finalización de montaje para el 6 de diciembre, “se generaron riesgos que derivaron en la instalación tardía del alumbrado y en la necesidad de una adición presupuestal por más de COP 300 millones, que habría sido aprobada sin evidencia de análisis independiente ni estudio de alternativas”.

El ente de control mencionó además que Hurtado García probablemente adelantó el negocio jurídico y, al parecer, “omitió garantizar una adecuada planeación, ya que el cronograma aprobado no se ajustaba a las condiciones reales del proceso ni a la naturaleza del objeto contractual”.

Además, en un segundo cargo, el Ministerio Público indicó que el secretario, quien también ejercía como supervisor del contrato, presuntamente no exigió “la calidad de los bienes y servicios adquiridos, ni garantizó la adopción de medidas correctivas oportunas frente a los riesgos advertidos desde el acta de inicio”.

De esta manera, en el pliego de cargos, la Procuraduría detalló que, en el primer caso, el funcionario habría quebrantado los principios de planeación y economía. Mientras que en el segundo cargo, habría vulnerado el principio de moralidad, por lo que, de manera provisional, el órgano de control calificó ambos hechos como faltas graves cometidas a título de culpa grave.

