Judicial

Jorge Luis Burgos fue el primer líder asesinado en 2026, según Indepaz

La noticia de la muerte fue confirmada por Indepaz, desde donde señalaron que, según las primeras versiones, el cuerpo del docente presentaba signos de violencia y estrangulamiento. Hasta el momento no se tiene conocimiento sobre quién estaría detrás del asesinato y las autoridades dicen que el caso aún es materia de investigación.

Redacción Judicial
08 de enero de 2026 - 02:42 p. m.
Aunque aún no se tiene conocimiento sobre quién estaría detrás del homicidio o si se trataría de un suicidio, Indepaz señaló que en el sector hay presencia del grupo armado Clan del Golfo y de otras bandas de carácter local.
Foto: Archivop
En la mañana de este jueves 8 de enero se confirmó la muerte de Jorge Luis Burgos, líder comunitario del municipio de Montería (Córdoba) y conocido como “El Profe”. Según la información que se conoce hasta el momento, se trataría de un caso de homicidio. El hecho fue reportado por el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) como el primer líder social asesinado en 2026.

Según indicó Indepaz, “este docente fue asesinado en su vivienda, ubicada en el corregimiento de Tres Palmas, y fue encontrado sin vida; según las primeras versiones, presentaba signos de violencia y estrangulamiento”. Los hechos habrían ocurrido el 7 de enero. Burgos era docente de religión en la institución educativa del corregimiento de Tres Palmas, en Montería.

Lea: Zulma Guzmán, señalada por envenenamiento de niñas con talio, a puertas de su extradición

Las autoridades están investigando la muerte del líder social. Sin embargo, Indepaz señaló que en esa zona del país hay presencia del Clan del Golfo y de otras bandas criminales locales. Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Montería, el coronel Héctor Ruiz Arias, indicó que aún no se puede descartar, por la forma en que fue encontrado el cuerpo del líder social, que haya sido suicidio.

La Defensoría del Pueblo, por su parte, emitió una alerta temprana en octubre de 2025 en la que incluyó al municipio de Montería, con un llamado a la acción prioritaria, al advertir que la “imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados” representa un riesgo permanente de violación de los derechos de la población.

Asimismo, la entidad alertó sobre amenazas, homicidios selectivos y posibles acciones de “limpieza social” en esa zona del país, y solicitó la adopción de medidas urgentes de prevención y protección. Además, advirtió sobre el riesgo inminente para la vida e integridad de poblaciones vulnerables en Montería, especialmente por la presencia de integrantes del Clan del Golfo.

Según cifras de Indepaz, en 2025 en Colombia fueron asesinados 187 líderes y lideresas sociales. Esto representa un incremento del 8% en los crímenes contra personas que trabajan por la defensa de los derechos en los territorios, respecto a las cifras registradas en 2024, cuando 173 líderes sociales fueron asesinados.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

