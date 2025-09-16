No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Judicial

Procuraduría lanza directriz para prevenir reclutamiento y abuso sexual de menores

La Procuraduría invitó a entidades y autoridades nacionales y territoriales a implementar un Plan de Acción para proteger y acompañar a los niños, niñas y adolescentes en riesgo.

Redacción Judicial
17 de septiembre de 2025 - 02:17 a. m.
Foto: Archivo
El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, instó a las instituciones competentes a intensificar las acciones de prevención del reclutamiento y de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad por parte de grupos armados y delincuenciales.

El objetivo, dice el Ministerio Público, es poner en marcha un Plan de Acción Anual que permita generar acciones interinstitucionales contundentes y eficaces, enfocadas en la solución de esta problemática, especialmente en los territorios más afectados por el conflicto armado.

Entre las entidades y organizaciones convocadas se encuentran la Comisión Intersectorial para la Prevención del Reclutamiento, Uso, Utilización y Violencia Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes (CIPRUNNA), así como entidades del orden nacional y territorial responsables de la prevención y protección de esta población.

El documento, presentado por el procurador a través de la Directiva Nº 015 de septiembre de este año, destacó la necesidad de fortalecer las políticas públicas e implementar programas, planes y estrategias dirigidas a la prevención y protección de los niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, la Procuraduría enfatizó que el reclutamiento y la violencia sexual contra menores constituyen graves violaciones de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

Le puede interesar: Daniel Quintero irá a juicio por el caso de Aguasvivas y su supuesta restitución ilegal

El Ministerio Público aseguró que la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer hará seguimiento a los avances y al cumplimiento de estos lineamientos.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

