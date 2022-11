“Queremos lograr la paz con las víctimas”: Estado sobre caso Tabares Toro

Directora Agencia Nacional de Defensa Jurídica Del Estado Foto: Jorge Londoño - Gustavo Torrijos Zuluaga

El pasado 8 de noviembre, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se definió el expediente que la familia del soldado Óscar Tabares Toro tenía contra Colombia en el marco del derecho internacional. Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, reconoció la responsabilidad del país por la desaparición de un militar voluntario, de quien no se tiene información desde diciembre de 1997 y que había denunciado hostigamientos por sus superiores en la Compañía Tigre, del Batallón Contraguerrillas 20, en Meta.

“Todos los entes que están hechos para defender los derechos y defender al pueblo, empezando por el mismo Ejército, no hicieron sino atropellarnos y negar la justicia”, señaló María Helena Toro, madre del soldado, en audiencia ante la Corte IDH. En entrevista con este diario, Zamora explicó el por qué la Agencia cambió de posición con respecto a este caso y aseguró que ese puede ser el camino en expedientes similares, en los cuales todas las instituciones de justicia le hayan fallado a las familias de las víctimas.

¿Por qué entregó el espacio que tenía para interrogar a la señora María Helena, para reconocer la responsabilidad del Estado en el caso Tabares Toro?

Encontramos que por 25 años no hay respuestas adecuadas para responder en qué fallamos ante la víctima, en no responder a su necesidad de información, a no tener un plan de trabajo que haya dado unos resultados. Cuando yo llego a este caso y vengo a estudiarlo, veo una posición de la agencia muy distinta Diametralmente opuesta. No se responsabilizaba. Y por esa razón lo empezamos a estudiar nuevamente. Reuniones con la Fiscalía, la Justicia Penal Militar y la Unidad de Búsqueda. Desde luego, implicaba reconocer la responsabilidad de la Fuerza Pública, pero fue una idea a la que llegamos dialogando también con el Ministerio de Defensa.

¿Esta estrategia de defensa la veremos en otros casos?

No puedo generalizar. Cada caso es un mundo distinto y tiene una dinámica diferente. Pero no podemos olvidar las miles de víctimas que el conflicto armado que dejó en Colombia. Aunque a la Comisión Interamericana llegan muchísimos casos, tenemos 683, un gran número pertenece a víctimas de conflicto, los cuales nos obligan a revisar todo con mucho cuidado, con gran sensibilidad y con gran realidad sobre lo que constituye esa época. El reconocimiento de responsabilidad se constituye como acto de no repetición, que motivan a la fuerza pública a ese cambio.

En el caso Tabares Toro no existe una sola condena penal y tampoco una condena contra el Estado emitida por jueces nacionales ¿Hubiese sido distinto si contáramos con esos antecedentes?

El anterior director había fijado una posición respetable, de no reconocer responsabilidad, en un documento muy voluminoso que tiene una argumentación muy seria. Pero la experiencia que yo he tenido de vida profesional, al haber si do fiscal y llevar casos emblemáticos de masacres, estar en la JEP, conocer la realidad de un país en guerra, me hacen ser una persona más cuidadosa frente a ese tipo de análisis. Por eso, hemos adelantado alrededor de 10 soluciones amistosas con familiares de víctimas. Eso significa que casos que son aceptados por la Comisión Interamericana no llegan ante la Corte Interamericana, donde Colombia pueda resultar condenada, como pasará con el expediente Tabares Toro.

¿Cuáles serán las reparaciones?

Todavía no se ha emitido la sentencia, pero conocemos las pretensiones solicitada sal Estado. Van en el orden de indemnizaciones a la familia cercana a él, sus hermanos y padre biológico y de crianza, especialmente a su mamá, la señora María Helena. Y otra serie de medidas muy importantes como la ubicación de una placa en la Escuela Militar por lo que se trataba de un soldado muy joven y el caso debe ser conocido por sus pares. El servicio militar es también el cumplimiento de los sueños de miles de jóvenes colombianos que se enlistan de manera voluntaria al Ejército. Queremos mostrar esa voluntad de querer cambiar aquello que ha generado tantas situaciones complejas en el país.

¿Cuáles son las peticione más recurrentes de las víctimas?

Nos han solicitado muchos temas relacionados con el arte. Es una simbología muy importante. Hay otras relacionadas con la protección. Otras relacionadas con limpiar el nombre de una persona. Una familia se siente muy satisfecha cuando se dice públicamente que su ser querido jamás tuvo vínculos con grupos al margen de la ley, eso llena su expectativa. El próximo 30 de noviembre tenemos el acto de reconocimiento y responsabilidad por las masacres de La Granja y El Aro, dos corregimientos de Ituango. Es una sentencia del año 2006 de la Corte Interamericana.

Miren cuánto tiempo ha pasado Las víctimas se van a desplazar al Centro de Memoria de Medellín. A pesar de los años, estos actos siguen vigentes en el corazón de las víctimas, porque hasta que no se escuchen las palabras del Estado que ofrece disculpas, yo creo que no se ha logrado cerrar esas heridas. Queremos lograr la paz con las víctimas.

Pasando de un tema particular a uno más general, ¿qué ha pasado con el caso ante la Corte IDH relacionada con la persecución al partido político Unión Patriótica?

Ahora que estuve en Costa Rica me anunciaron que la decisión va a salir antes de que termine el año. Nos estamos preparando por si la Corte nos ordena continuar en la identificación de víctimas y para eso hemos tenido mesas de trabajo con la JEP, la Unidad de Víctimas, la Unidad de Búsqueda. El trascurso del tiempo hizo perder un poco la memoria exacta de las víctimas y han pasado muchas generaciones. Queremos identificarlos a todos para la indemnización y los actos de dignificación. Estamos a la espera de esa sentencia, conscientes de que hay todas las posibilidades de que sea condenatoria para el Estado.

Colombia quedará como el único país que permitió una persecución política a gran escala ¿Cómo dejar a Colombia bien parada ante una noticia así a nivel internacional?

La condena al Estado es una repercusión internacional. Pero, como lo hicimos en la audiencia de Tabares Toro, ese asumir esa responsabilidad tiene un efecto contrario. Al ver a los magistrados cuando me escucharon hablar no se imaginaban esa posición del Estado. El otro año tenemos casos en Comisión en los que privilegiaremos las soluciones amistosas. Intentaremos evitar que estos procesos sean actos hostiles.

