¿Quién era “Mayimbú”, líder de disidencias vinculado a atentados en Cauca y Valle?

El nombre de Leider Johani Noscue, más conocido con el alias de “Mayimbú”, volvió a sonar luego de tres años de su muerte. Especialmente en el suroccidente del país, con la lista de ataques terroristas perpetrados por las disidencias de la Farc en la mañana del 10 de junio, en distintos sitios de los departamentos de Cauca y Valle del Cauca.

En total, fueron 24 acciones violentas que dejaron, según el balance de la Policía Nacional, una cifra de cinco civiles y dos policías muertos, además de 28 personas heridas. En los hechos fueron usados cuatro carros y dos motocicletas bomba, se perpetraron cuatro ataques con armas de fuego y las autoridades lograron evitar la detonación de dos explosivos abandonados.

Ante esa serie de ataques, las autoridades empezaron a indagar por las razones detrás de los hechos. Incluso la Fiscalía General de la Nación anunció en la noche del martes la apertura de siete noticias criminales, con el fin de establecer quiénes son los responsables. Siete fiscales especializados están ya en terreno, al frente de las investigaciones.

A sus indagaciones se suma lo que aseguraron el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, y el director de la Policía, general Carlos Fernando Triana, quienes señalaron que el aniversario por la muerte de “Mayimbú”, ocurrida el 13 de junio de 2022 durante operativos militares, sería una de las motivaciones de las disidencias de las Farc para arremeter violentamente.

¿Quién era alias “Mayimbú”?

Leider Johani Noscue, alias “Mayimbú”, oriundo de Toribío (Cuca), fue uno de los líderes más temidos de las disidencias de las Farc en el suroccidente del país. Ejercía como jefe del Comando Coordinador de Occidente que operaba allí. A sus 19 años entró a las filas de las antiguas Farc y durante al menos 12 años estuvo en la ilegalidad.

Alias “Papá Chino”, líder del sexto frente de las antiguas Farc, fue su mentor en las filas de la guerrilla. Lo inició en prácticas como el secuestro y el asesinato, en las que se hizo experto y le sirvieron como ventaja a la hora de convertirse en jefe de la Columna Móvil Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016.

Fue capturado por primera vez el 4 de enero de 2011, en Santander de Quilichao (Cauca). Antes de ser procesado por el delito de rebelión, se le escabulló a la justicia y se escapó. Luego, en 2014, fue capturado de nuevo. En 2016 lo condenaron por secuestro agravado y en 2017 un juzgado de Popayán lo sentenció a 18 años de prisión por el mismo cargo.

A finales de 2017, la Jurisdicción Especial para la Paz, creada tras el Acuerdo del 2016, le dio pista a “Mayimbú”, quien salió en libertad condicional. Una movida clave para el exlíder de las disidencias, quien luego de quedar libre se unió las filas comandadas por Miguel Botache Santillana, alias “Gentil Duarte”. Así se convirtió en uno de los principales alfiles de esa guerrilla.

Para 2018 ya era uno de los hombres más poderosos de las disidencias, que lideraba su expansión en el suroccidente del país. Una serie de crímenes que las autoridades le han atribuido, le permitieron a “Mayimbú” seguir escalando dentro del grupo. Entre ellos, el asesinato del gobernador indígena Edwin Dagua Ipia, en diciembre de 2018.

También ha sido señalado como el determinador del asesinato de una ciudadana argentina que lideraba un proyecto de turismo comunitario en la región, en hechos ocurridos el 23 de mayo de ese año, cerca a la zona urbana de Caloto (Cauca).

Además, sería el hombre detrás de las amenazas a Karina García Sierra, candidata a la alcaldía del municipio de Suárez y cuyo cuerpo sin vida fue hallado en septiembre de 2019, junto al de su madre y los de cuatro líderes de la región, con quienes se movilizaba en una camioneta.

La muerte “Mayimbú”

Antes de la muerte de “Mayimbú”, la Autoridad Nacional Indígena intentó juzgarlo bajo su jurisdicción, pues estaba censado como miembro del Resguardo Indígena Páez, de Corinto. Al tiempo, el hombre adelantaba acciones para abrirse paso por los departamentos de Nariño y Valle del Cauca, donde sostenía disputas con el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y la facción disidente de la Segunda Marquetalia.

Sin embargo, ni el objetivo de la Autoridad Nacional Indígena ni el proyecto expansionista de “Mayimbú” se cumplieron. El 13 de junio de 2022, un grupo de ocho hombres de inteligencia militar sorprendieron al líder de las disidencias en la vereda Chirriadero, de Suárez (norte del Cauca), cuando estaba en una celebración con su anillo de seguridad.

Ese encuentro inesperado para “Mayimbú” terminó en un combate en el que murió. El entonces ministro de Defensa, Diego Molano, dijo que el hombre fue identificado por un tatuaje en su antebrazo, con su nombre. Sin embargo, el cuerpo del líder de las disidencias tardó varias horas en ser retirado por las autoridades, debido a una asonada de la comunidad.

Ahora, tres años después de su muerto, el nombre de “Mayimbú” hace eco en los 24 ataques terroristas perpetrados por las disidencias de las Farc, en solo siete horas, en Cauca y Valle del Cauca. Ese grupo armado emitió un comunicado con 10 advertencias a la población civil, mientras continúan con sus acciones en la región.

Entre los puntos de la misiva advierten que las personas no deben estar cerca a estaciones de Policía, no pueden apoyar a la Fuerza Pública ni deben acercarse a artefactos posiblemente cargados con explosivos. Esto, con una sola justificación: no quedar en medio de lo que mandatarios regionales han denominado de forma categórica como “una guerra frontal contra el Estado”.

