Quisiera devolver el tiempo para que esto no hubiera pasado: Salvatore Mancuso

El exjefe paramilitar Salvatore Mancuso se encuentra pagando una pena por narcotráfico en Estados Unidos. Foto: Archivo - Archivo El Espectador

El exjefe de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, desde una cárcel en Estados Unidos, le pidió perdón a varias víctimas del conflicto armado que estaban reunidas en el departamento del Atlántico, lugar donde hizo presencia el bloque paramilitar que comandaba. Además de reconocer su responsabilidad, Mancuso se refirió nuevamente a la paz total que propone el gobierno del presidente Gustavo Petro.

En contexto: “Nosotros esperamos verdad, reparación no hay”: hermana de Elsa Alvarado

Ante la mirada de 400 víctimas reunidas en el Palacio de Combate “Sugar Baby Rojas”, Mancuso se refirió a los años en los que comandaba el Bloque Norte de las AUC. “Me llena de lamento, de vergüenza, de angustia, de dolor, de sufrimiento todo esto que pasó, quisiera devolver el tiempo para que estas situaciones jamás se hubiesen presentado. Soy el responsable de esta tragedia”, afirmó quien fue el jefe negociador de las AUC durante su desmovilización.

Durante este acto, Mancuso dijo: “Quiero pedirles perdón a todos ustedes, perdón de todo corazón. Toda mi vida y mil veces perdón, todos los días. Ustedes a diario están en mis flexiones y oraciones diarias. No hay un mandato judicial que pueda ordenarle a una persona a que genuinamente asuma esa responsabilidades y pida perdón”.

Lea aquí: Capturan a alias 5-7, mano derecha de “Otoniel” y Salvatore Mancuso

Estas declaraciones llegan después de que Mancuso afirmara ante los micrófonos de Caracol Radio que estaba totalmente dispuesto a aportar a la paz total que propone el presidente Gustavo Petro. En esta entrevista, Mancuso afirmó que podría aportar su experiencia para lograr este proyecto de paz, “nuestra experiencia en el conflicto armado y en la creación y establecimiento de esos nuevos órdenes sociales, así como nuestra experiencia en todo el proceso previo y posnegociación, está a disposición del Gobierno colombiano si lo considera para lograr esa paz total”.

Con el antecedente de su intención por contar la verdad a las víctimas, este viernes Mancuso pidió perdón ante las víctimas de las masacres de Nueva Venecia, el sur del Atlántico, el Salao, y se refirió sobre otros hechos violentos. El exjefe paramilitar aseguró que el perdón se lograba desde la reparación a las víctimas. A su juicio, desde el inicio de la Ley de Justicia y Paz los paramilitares han entregado miles de millones de pesos fruto de su actuar criminal para la reparación, pero es responsabilidad del gobierno repartir estos recursos para la reparación.

Lea también: Detalles de la expulsión de la JEP del parapolítico Álvaro “El Gordo” García

Al momento de contar su verdad sobre algunos hechos puntuales, el exparamilitar reconoció que no podría responder por estas acciones debido a que no conocía lo que sucedió. “Hay hechos que conozco muy puntualmente, pero hay otros que por las mismas dinámicas del conflicto no conozco o me fue imposible conocer. Yo daba unas directrices generales que cumplían los hombres y mujeres que estuvieron bajo mi mando en los diferentes territorios. Yo no tuve el don de la ubicuidad para estar en cada acción y territorio, por eso a muchas de las preguntas que ustedes hacen no puedo darles una respuesta”, aclaró al final de su intervención el exjefe paramilitar.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.