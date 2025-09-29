Rector de Uniguajira denunció a fiscal por presiones y persecución en su contra

El directivo exigió a la Fiscalía General de la Nación que adelante las investigaciones con celeridad. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El rector de la Universidad de La Guajira, Carlos Arturo Robles Julio, presentó una denuncia contra el fiscal séptimo especializado de la Dirección Antinarcóticos y Lavado de Activos, Rafael Francisco Rojas Orcasitas, y contra Eddie José Gnecco, a quienes señala por presunta extorsión, persecución y uso irregular de instituciones del Estado para fines personales.

De acuerdo con el directivo, los hechos habrían comenzado con un intento de soborno que buscaba forzar a la institución educativa a adquirir un lote por un valor muy superior a su avalúo real, “lo que implicaba un detrimento patrimonial al bien público”.

Ante su negativa a “participar en esta transacción irregular”, aseguró Robles en un comunicado, “comenzaron las amenazas, presiones y posteriormente una serie de actos de persecución, que incluyeron la indebida vinculación de mi nombre con actividades ilícitas”.

Lea: Capturan a alias “Daniel”: líder de Comandos de Frontera y de los más buscados en Caquetá

El rector denunció que entre esas acciones se encuentra la indebida vinculación de su nombre con actividades ilícitas, así como un allanamiento a su residencia el pasado 26 de septiembre de 2025, “bajo acusaciones infundadas e irrumpiendo la tranquilidad de mi familia y poniendo en tela de juicio mi integridad y buen nombre”.

Robles reiteró que se ha “negado de manera categórica a cualquier tipo de soborno o negociación ilegal”. Y agregó: “Lo seguiré haciendo a pesar de las presiones, manteniendo mi actuar con transparencia y respeto por la legalidad”.

El directivo también exigió a la Fiscalía General de la Nación que adelante las investigaciones con celeridad para esclarecer los hechos y determinar si hubo un uso indebido de mecanismos institucionales con fines extorsivos.

Lea también: Caso Ungrd: las redes del monopolio de contratos de “el Pastuso” que investiga la SIC

“De ser necesario, estaré en plena disposición de comparecer ante las autoridades competentes, para demostrar mi inocencia y aportar las pruebas que desvirtúen cualquier señalamiento en mi contra”, concluyó en su mensaje.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.