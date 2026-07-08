SAE revela detalles de extinción de dominio a casa de René Higuita vinculada al narcotráfico

Según una sentencia de primera instancia emitida el 3 de julio por un juzgado de Medellín, el inmueble de René Higuita habría sido adquirido con recursos del cartel de Medellín, liderado por Pablo Escobar. Foto: Archivo/Semana

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) se pronunció sobre el proceso de extinción de dominio de una propiedad registrada a nombre del exarquero de la Selección Colombia y de Atlético Nacional, José René Higuita. De acuerdo con un juzgado de Medellín, que emitió la sentencia el pasado 3 de julio, el inmueble, ubicado en el exclusivo sector de El Poblado, habría sido comprado con recursos del cartel de Medellín, organización criminal dedicada principalmente al narcotráfico y liderada por Pablo Escobar.

En contexto: Ordenan extinción de dominio a inmueble de René Higuita relacionado con el narcotráfico

Según la SAE, el proceso se inició por la Fiscalía General de la Nación el 6 de mayo de 2014, fecha en la que se ordenaron las medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre la propiedad. Diez días después, el 16 de mayo de 2014, esas medidas se hicieron efectivas y el inmueble pasó a manos de la entonces Dirección Nacional de Estupefacientes, entidad que posteriormente cedió su administración a la SAE.

De acuerdo con el ente investigador, la vivienda habría sido adquirida originalmente con recursos provenientes del narcotráfico y vinculados al cartel de Medellín. La Fiscalía sostiene que la propiedad fue puesta a nombre de Gustavo Cuartas Rendón, señalado de actuar como testaferro de los hermanos William y Gerardo “Kiko” Moncada, dos de los principales socios de esa organización criminal.

Le recomendamos: Sale de la Fiscalía la funcionaria a cargo del caso contra Nicolás Petro, Lucy Laborde

Un estudio grafológico realizado durante la investigación concluyó que una de las firmas utilizadas en una escritura pública era falsa. Además, las autoridades establecieron que el inmueble fue transferido varias veces entre distintos propietarios hasta quedar, finalmente, a nombre de Higuita y de un familiar.

El origen remoto de la propiedad tiene, además, un capítulo oscuro: perteneció a Luis Fernando Galeano, alias “El Negro”, y a Gerardo Moncada, alias “Kiko”, ambos asesinados y desmembrados en la cárcel La Catedral, en Envigado, en medio de una disputa con Pablo Escobar por una caleta de cerca de USD 20 millones. Higuita ha insistido en que desconocía esos antecedentes al momento de la compra, pues adquirió el inmueble a un tercero.

Le puede interesar: Corte Suprema investiga al congresista Jorge Cerchiaro por presunto tráfico de influencias

El Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado en Extinción de Dominio de Medellín emitió, en la primera semana de julio de 2026, una sentencia de primera instancia mediante la cual declaró la extinción del derecho de dominio sobre el inmueble. La SAE precisó que la decisión “no se encuentra ejecutoriada, por lo que el proceso continúa conforme a las etapas y recursos previstos en la ley”.

En el marco del proceso también se surtieron actuaciones judiciales previas relacionadas con la titularidad del inmueble, entre ellas una sentencia de pertenencia que permitió inscribirlo a nombre de Higuita. La SAE informó, además, que el 30 de noviembre de 2022 presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por la presunta comisión del delito de prevaricato por acción, tras identificar actuaciones que consideró pertinentes para conocimiento de las autoridades. Sin embargo, no precisó la identidad de los denunciados.

Más contenido: “Ningún interés político está sobre la Constitución”: Defensoría por empalme entre gobiernos

La versión de René Higuita

El exfutbolista ha rechazado en repetidas ocasiones cualquier vínculo con el narcotráfico y ha sostenido que compró el inmueble “de buena fe”. En junio de 2023, a través de su cuenta de X, lamentó el estado de deterioro de la propiedad mientras estuvo bajo administración de la SAE: “Esta era mi casa. Lleva casi 30 años en un proceso jurídico por extinción de dominio y así se encuentra ahora, totalmente en ruinas”, escribió entonces, al tiempo que aseguró que un juez había fallado a su favor en una etapa anterior del proceso.

En una entrevista concedida en 2024 al programa Los Informantes, el exarquero confirmó que la compra del inmueble en El Poblado la hizo junto con su esposa, Magnolia Echeverry. Según contó, le encargó la gestión a un amigo, Campo Elías, con la idea de conseguir una casa que reemplazara dos apartamentos que tenía en ese momento. Le mostraron dos opciones y esta fue la que le gustó.

Lea también: La historia de la casa de René Higuita que la justicia vinculó al cartel de Medellín

Higuita también relató cómo se enteró del proceso de extinción de dominio que recaía sobre la vivienda por su presunta relación con el cartel de Medellín: “De buena fe yo entrego legalmente mis dos apartamentos. Ya después, cuando yo me encuentro con una demanda, yo digo: ‘¿Estafa de qué? Si yo estoy acá dando mi inversión, dando lo que yo he trabajado con el Atlético Nacional, lo que yo me gané siendo el mejor jugador de Colombia’”, aseguró el exarquero de la Selección Colombia.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.