Santiago Murillo: familia alerta por trabas para iniciar juicio de policía Molano

Milena Meneses y Santiago Murillo, joven asesinado el 1 de mayo de 2021.

El pasado 14 de septiembre, este diario reveló lo que significaba el primer y más rápido avance investigativo de la Fiscalía sobre los homicidios atribuidos a policías en el contexto de paro nacional. Entonces, se conoció que el ente investigador llamaba a juicio al mayor Jorge Mario Molano, comandante de la Estación Norte de la Policía de Ibagué, por su presunta responsabilidad en la muerte del joven Santiago Murillo. Cuatro meses después, la familia del deportista alerta por dilaciones que no habrían permitido que comiencen las audiencias preparatorias de juicio.

“Estamos muy indignados porque vemos como no respetan a nadie en este país. El abogado Antonio París (representante de Molano) representa muy bien a este delincuente, ya que ninguno de los dos se presentó a la última audiencia preparatoria. No respetan a la Fiscalía, no respetan a un juez. Aquí resultó muerto un niño que respetaba la autoridad, nunca tuvimos un problema con la Policía”, explicó Milena Meneses. Dio a conocer su inconformismo, luego de que el pasado 27 de enero fuera suspendida por segunda vez la audiencia preparatoria de juicio.

En esta fase del proceso penal contra Molano, quien permanece preso preventivamente en la cárcel para miembros de la fuerza pública de Facatativá, se descubren y se fijan todas las pruebas que serán tenidas en cuenta en el juicio. Por ejemplo, podría entrar al debate un informe de policía judicial de la Fiscalía, en el cual quedó registrado que la bala hallada en el cuerpo de Murillo coincide con el registro en el arma de dotación de Molano. Sin embargo, las diligencias aún no inician y, por ahora, no se sabe sobre qué argumentos el juez decidirá el futuro del policía.

La primera audiencia preparatoria estaba fijada para el pasado 25 de noviembre, sin embargo, de acuerdo con fuentes en la Fiscalía, la defensa de Molano solicitó una prórroga al juez, pues no tenía acceso a todo el expediente. En esa diligencia, el abogado París refirió que no habría obtenido el material necesario para realizar su trabajo, por supuestas negaciones de la Fiscalía, Infibagué, la Clínica Nuestra y el Juzgado 188 Penal Militar, cuya teoría del caso apuntaba a un patrullero que quedó en libertad hace unos meses. La Corte Constitucional, en medio de todo, ya decidió que el caso sea investigado por la Fiscalía.

La familia de Murillo esperaba, entonces, que este 2022 hubiese avances en el juicio contra Molano. Se fijó la nueva audiencia preparatoria de juicio para el pasado 27 y 28 de enero, sin embargo, las mismas diligencias resultaron suspendidas luego de que ni París ni Molano se presentaran. Fuentes en el ente investigador le confirmaron a este diario que, al parecer, el abogado del policía presentó una excusa por un accidente que tuvo. No obstante, la noticia tampoco fue bien recibida por la familia de la víctima.

“No apareció el abogado Antonio París, tampoco apareció Mario Molano. La audiencia se pospuso para el 3 de febrero, ya que la excusa médica que presentó el abogado no apareció. Nos indigna a nosotros como padres de Santiago que la justicia aquí en Colombia no es respetada. Están cortados con la misma tijera. Estamos esperando la otra audiencia. Se pospuso, pero confiamos en mi Diosito lindo que va a haber justicia”, explicó Miguel Ángel Murillo, padre de Santiago Murillo.

Este diario se comunicó con el abogado París, quien refirió estar internado en una clínica por un accidente que sufrió el pasado 21 de enero. “Los investigadores del caso han asumido la investigación de mi accidente y no descartan que tenga relación con mi actividad profesional y dentro de los casos que llevo está el que nos ocupa. Eso fue lo que se manifestó. Nunca he señalado directamente que fuera por este caso en concreto”, explicó.

Por otro lado, El Espectador conoció una anotación en contra de París relacionada con las excusas que presentó en otro proceso, ante el Juzgado Quinto Penal de Conocimiento de Ibagué. En una investigación que terminó en primera instancia en noviembre de 2020, por tres delitos relacionados con irregularidades en la inscripción de cupos de taxis, París defendió a dos personas que resultaron sentenciadas. Dentro del trámite, el Juzgado Quinto compulsó copias contra el defensor por presunta presentación de documentos falsos.

“En su condición de defensor de los procesados pudo incurrir en falta disciplinaria ante su no comparecencia a la audiencia de sentido de fallo en varias oportunidades, programada desde el 16 de octubre de 2020, habiendo presentado para justificar su no asistencia el día 4 de noviembre de 2020, un documento contentivo de una ‘prueba confirmatoria para COVID-19′ del Laboratorio Gencell Pharma, que al parecer es fraudulento de conformidad con información de dicho laboratorio”, le respondió el Juzgado Quinto a este diario.

Ante ello, París dijo que ese caso está en segunda instancia en el Tribunal Superior de Ibagué y que desconoce si efectivamente le compulsaron copias, pues no está enterado de investigaciones o indagaciones preliminares en su contra. Además, que estará presto para hacer públicas presuntas trabas de la Fiscalía que no le habrían permitido ejercer su defensa. En definitiva, se espera que la audiencia preparatoria de juicio inicie, ahora sí, el próximo 4 de marzo, cuando se cumplan 10 meses de la muerte de Santiago Murillo.