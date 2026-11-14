Según el acuerdo, el incidente fue reportado por Microsoft hacia las 12:54 p. m. del 12 de noviembre. Un informe ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial…

La decisión se adoptó en sesión extraordinaria este 13 de noviembre.

El Consejo Superior de la Judicatura suspendió los plazos en los procesos judiciales en todo el país entre el 13 y el 17 de noviembre de 2026, ambas fechas inclusive, debido a la falla generalizada que desde el pasado 12 de noviembre afecta los servicios de Microsoft 365, usados por la Rama Judicial.

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Se frenan los plazos en los procesos judiciales por la falla global de Microsoft

Según el acuerdo, el incidente fue reportado por Microsoft hacia las 12:54 p. m. del 12 de noviembre. Un informe ejecutivo de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial concluyó que la afectación se concentra en dos servicios críticos.

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El primero es Outlook, el correo institucional. Su indisponibilidad impide enviar y recibir comunicaciones judiciales, entre ellas las relacionadas con tutelas, hábeas corpus, notificaciones y otras actuaciones sometidas a términos procesales.

El segundo es Microsoft Teams, cuya caída compromete la realización de audiencias virtuales y las actividades que dependen de esa plataforma.

El Consejo explicó que la medida busca resguardar los derechos de acceso a la administración de justicia, debido proceso, defensa y contradicción, y que se exceptúan los asuntos que, por su naturaleza, deben garantizar continuidad.

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La suspensión cobija los procesos que se adelanten ante los despachos y dependencias judiciales del país. Pero no aplica para las acciones de tutela con medida provisional, los hábeas corpus ni las diligencias de control de garantías para personas capturadas. Tampoco para las demás audiencias, trámites o diligencias que involucren personas privadas de la libertad.

El acuerdo encarga a los consejos seccionales de la judicatura y a las direcciones seccionales de administración judicial adoptar, dentro de sus competencias, las medidas necesarias para atender y realizar estas actuaciones. Para ello “podrán emplear cualquier medio tecnológico, electrónico, magnético o análogo que resulte idóneo, que asegure el desarrollo de las actuaciones y el correspondiente registro, conforme a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables”.

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