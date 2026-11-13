De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, las modificaciones irregulares habrían ocurrido entre 2017 y 2023 y permitido que al menos 19 estudiantes obtuvieran sus títulos sin cumplir los requisitos…

Un juez de control de garantías de Bogotá ordenó la detención en centro carcelario de Carlos Andrés Oyola Tovar, exfuncionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), señalado de hacer parte de una organización que alteró registros académicos y financieros en el campus virtual de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (Unad).

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A la cárcel exfuncionario de la DNI señalado de articular red que alteraba notas en la Unad

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, las modificaciones irregulares habrían ocurrido entre 2017 y 2023 y permitido que al menos 19 estudiantes obtuvieran sus títulos sin cumplir los requisitos exigidos.

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Una fiscal de la Dirección Especializada contra los Delitos Informáticos le imputó los delitos de concierto para delinquir, acceso abusivo a un sistema informático agravado, daño informático agravado, obtención de documento público falso y fraude procesal. Oyola no aceptó los cargos. Por esta misma investigación, la Fiscalía ha judicializado a otras siete personas, entre ellas, exfuncionarios de la Unad.

Según el ente acusador, Oyola Tovar actuaba como articulador y conectaba a quienes querían cambiar sus notas con los insiders, personas dentro de la universidad que tenían acceso y credenciales para intervenir los sistemas. La Fiscalía también lo señala de haber obtenido beneficios con estas maniobras.

Su propio historial académico habría sido modificado en 46 oportunidades, lo que le permitió conseguir los títulos de ingeniero de sistemas y especialista en gerencia pública. Esos documentos habrían sido presentados después para aspirar a cargos en distintas entidades públicas. La Fiscalía agrega que intentó graduarse de una maestría por el mismo mecanismo, pero la universidad detectó la irregularidad y no le otorgó el título.

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La policía judicial, además, habría establecido que Oyola intercambió comunicaciones con estudiantes de la Unad en las que se hablaba de las alteraciones de sus calificaciones. Posteriormente, esas personas fueron vinculadas laboralmente a una alcaldía con títulos obtenidos sin acreditar los requisitos.

Los señalamientos que rodean a Carlos Oyola en la DNI

El nombre de Oyola Tovar cobró relevancia esta semana por cuenta del primer informe de la DNI durante el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, revelado por Noticias Caracol. El documento, de 26 páginas, recoge denuncias de supuestas irregularidades en la entidad durante la administración de Gustavo Petro.

Entre ellas figuran indicios de que se habría planeado instalar micrófonos y GPS en los vehículos de los esquemas de seguridad de expresidentes y exvicepresidentes, tarea para la cual un decreto de este año, el 0563, había asignado nuevas funciones a la agencia. El informe menciona también una casa clandestina de inteligencia a pocos metros de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, la sospecha de una infiltración informática atribuida a Rusia y contratos cuestionados, como la compra de drones y de un helicóptero no tripulado cuyas funciones aún no están claras.

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El nombre más llamativo del documento es el de Oyola Tovar, ingeniero de sistemas vinculado a la DNI desde 2024, a quien, según los documentos, se le habrían encomendado ataques sistemáticos contra la Registraduría Nacional en plena época electoral y el acceso a bases de datos de otras entidades del Estado.

Sin embargo, el informe periodístico no presenta las evidencias de esos supuestos intentos de atacar el software electoral. Sí señala que Oyola fue capturado el pasado viernes 6 de noviembre en Neiva (Huila), en un operativo del Gaula Militar con participación del CTI de la Fiscalía, y que fue acusado de acceso abusivo a un sistema informático y fraude procesal por vender títulos universitarios de la Unad.

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