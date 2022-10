Se recrudecen las amenazas contra investigador exiliado que entrevistó a “Otoniel”

El pasado 28 de junio, la Comisión de la Verdad presentó el esperado Informe Final, el cual registró la anatomía del conflicto armado desde hace medio siglo. Tres meses después de la publicación, el investigador Andrés Celis sigue recibiendo amenazas de muerte, una persecución que ha alertado constantemente desde principio de año. Todo indica que el origen de las intimidaciones está en la entrevista que le practicó a quien fuera el hombre más buscado del país: Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel.

“En las llamadas, aparte de insultarme, me han dicho que me van a asesinar. Que no les importa el cómo hacerlo. Han dicho que han seguido durante días y ni cuenta me he dado ¿Qué buscan? ¿Qué dice la Comisión de la Verdad? ¿Qué ha ocurrido con las investigaciones por el asalto a mi domicilio el pasado mes de febrero? ¿Hay avances en las investigaciones por las otras llamadas amenazantes?”, explicó Celis en su cuenta de Twitter.

Esta semana he recibido tres llamadas y varios mensajes a mi WhatsApp en los cuales me vuelven a amenazar ¿por qué se ensañaron conmigo? A pesar de haber concluido mis labores en la @ComisionVerdadC y que se haya entregado el #InformeFinal no han cesado el hostigamiento 🧵 pic.twitter.com/ofpIy55fvD — E. Andrés Celis R (@A_CelisR) October 6, 2022

El Comité de Seguimiento y Monitoreo a la implementación de las recomendaciones del Informe Final agregó que Celis se vio obligado a salir del país para proteger su vida. Explicó que la última llamada intimidatoria fue del pasado 4 de octubre, a través de llamadas y mensajes de WhatsApp en las que le dicen que está perfilado, que lo asesinaran y que saben la ubicación de su familia.

“El doloroso camino de zozobra para Andrés Celis inició el pasado mes de febrero con el hurto de información en su apartamento en Bogotá, en el que sustrajeron información relacionada con las entrevistas que venía adelantando con Dairo Antonio Úsuga, alias Otoniel. A partir de ese momento, los hostigamientos, amenazas no han parado, y las investigaciones adelantadas por la Fiscalía no arrojan resultados”, señaló el Comité de Seguimiento.

La Fiscalía, por su parte, tiene en el expediente que en la noche del 18 de febrero de este año personas sin identificar ingresaron a la vivienda de Celis. En los videos recogidos por el ente investigador se puede ver como un hombre vestido de negro, y cuyo rostro no es posible de distinguir, entra al apartamento y sale de manera ágil con los implementos que se usaron para las entrevistas.

Sobre la entrevista a Otoniel, quien fue extraditado el pasado 4 de mayo a Estados Unidos, Celis aseguró que no hubo intimidación por parte del jefe del Clan del Golfo, sino una obstrucción por parte de agentes de la Dijín de la Policía. Manifestó que no les dejaron ingresar todos los elementos para la entrevista e, incluso, el comisionado Alejandro Valencia casi queda por fuera por supuesta falta de registro. Lo más notorio, para Celis, fue la interrupción de la entrevista por parte de la Dijín sin motivo alguno.

