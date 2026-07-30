Así será el dispositivo de seguridad para posesión presidencial de De la Espriella en Cali

El Ministerio de Defensa confirmó el despliegue de más de 11.000 uniformados de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para reforzar la seguridad de Cali y su área metropolitana durante la posesión presidencial. Foto: Mindefensa

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este jueves se instaló el consejo de seguridad para ultimar los detalles del plan que se implementará durante la posesión presidencial, prevista para el próximo 7 de agosto en Cali. En la reunión, realizada en la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez, participaron la ministra de Defensa (e), Angélica Verbel López; la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro; la cúpula militar; autoridades locales; delegados del Gobierno Nacional y el equipo del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

Según el Ministerio de Defensa, las medidas comenzarán a implementarse en las próximas horas e incluirán capacidades terrestres, marítimas, fluviales y aéreas. Entre las principales acciones, la cartera confirmó el despliegue de más de 11.000 uniformados de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para reforzar la seguridad de Cali y su área metropolitana durante la posesión presidencial.

Lea: Consejo de Estado suspende orden que habilitaba contrataciones públicas los fines de semana

Los uniformados que llegarán a la ciudad pertenecen a distintas especialidades, entre ellas antiexplosivos, operaciones especiales, tránsito y transporte, turismo, unidades motorizadas, unidades aéreas tripuladas y no tripuladas, vigilancia, artillería, evacuación aeromédica y capacidades fluviales.

“El Estado colombiano está preparado para garantizar la seguridad antes, durante y después de la posesión presidencial. Nuestro propósito es uno solo: asegurar que esta jornada se desarrolle con absoluta normalidad, tranquilidad y pleno respeto por nuestras instituciones”, aseguró la ministra de Defensa (e), Angélica Verbel López.

Lea también: “Renunciar a la justicia sería aceptar la impunidad”: hermana de Dilan Cruz

La vigilancia aérea estará a cargo de helicópteros y aviones del Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana, que sobrevolarán Cali y su área metropolitana para monitorear el operativo y reaccionar con rapidez ante cualquier eventualidad. A esto se sumarán drones destinados a labores de vigilancia en puntos estratégicos de la ciudad.

Las autoridades también informaron que se fortalecerán los dispositivos de inteligencia militar y policial para prevenir, detectar y anticipar cualquier acción criminal, como parte de la planeación conjunta entre el Gobierno Nacional, la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Santiago de Cali y la Fuerza Pública.

Le recomendamos: Capturan a alias “León”, jefe de una red que explotó sexualmente a más de 150 mujeres

Por su parte, la gobernadora Dilian Francisca Toro hizo un balance de las medidas acordadas durante la reunión del martes pasado. Explicó que desde entonces opera un Puesto de Mando Unificado y que se dispuso el refuerzo de la Tercera Brigada con contingentes militares y policiales, además de puntos de control en los principales corredores de acceso a la ciudad, con el fin de blindar las entradas y salidas de Cali.

La mandataria también señaló que el operativo de seguridad se extenderá a varios municipios del departamento, entre ellos Palmira, Tuluá, Buenaventura, Candelaria, Florida, Pradera, Yumbo, Jamundí y Dagua.

Entre los anuncios más relevantes del consejo, Toro informó que, en coordinación con la Alcaldía de Cali, se ofrecerá una recompensa de hasta COP 500 millones a quienes entreguen información oportuna sobre posibles amenazas, vehículos sospechosos o drones que representen un riesgo para el evento.

Más noticias: Atacan con explosivos la vivienda del congresista Ariel Rodríguez, en Norte de Santander

En materia de vigilancia aérea, las autoridades confirmaron que se activarán los sistemas antidrones adquiridos por el departamento para crear una especie de escudo sobre la ciudad. En ese sentido, la gobernadora precisó que quedó prohibido el sobrevuelo de drones en Cali y en los municipios priorizados, restricción que estará bajo supervisión de la Fuerza Aeroespacial Colombiana.

El plan de seguridad contempla, además, restricciones al transporte de combustible en galones o pimpinas, así como la implementación de ley seca desde el día anterior a la posesión presidencial del presidente electo, Abelardo de la Espriella.

Le puede interesar: Reforma pensional: la papa caliente que la Corte Constitucional le dejará a De la Espriella

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.