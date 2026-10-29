Según explicó, el ataque se realizó en una zona de pendiente y las autoridades continúan revisando el terreno en busca de otros cuerpos. “Llevamos llevamos seis abatidos, un capturado, pero hay más. Lo que ocurre es era en una pendiente, se cayó, y estamos buscando más cuerpo. Este…

El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que el bombardeo contra una estructura del Clan del Golfo en el departamento de Chocó deja, de manera preliminar, seis muertos y un capturado. El mandatario aseguró que el balance podría aumentar: “pero hay más”.

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Seis muertos y un capturado deja, hasta ahora, bombardeo contra el Clan del Golfo en Chocó

Según explicó, el ataque se realizó en una zona de pendiente y las autoridades continúan revisando el terreno en busca de otros cuerpos. “Llevamos llevamos seis abatidos, un capturado, pero hay más. Lo que ocurre es era en una pendiente, se cayó, y estamos buscando más cuerpo. Este bombardeo fue en Chocó y mañana vamos a hacer la presentación de la operación con los detalles”, afirmó.

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La operación se ejecutó en la madrugada de este miércoles 28 de octubre y estuvo a cargo de tropas del Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT), en coordinación con la Fuerza Aérea Colombiana. Es el sexto bombardeo ordenado por De la Espriella desde que llegó a la Casa de Nariño.

Además de los muertos y el capturado, se reportó la incautación de armas, explosivos y municiones. De acuerdo con información de inteligencia militar, ese material habría sido utilizado para cometer atentados contra miembros de la Fuerza Pública y contra la población civil de la región.

Horas antes, el mandatario había anticipado la acción militar y la describió como un bombardeo “muy importante y estratégico”. En ese momento anunció que entregaría detalles una vez terminara la operación.

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