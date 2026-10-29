Seis muertos y un capturado deja, hasta ahora, bombardeo contra el Clan del Golfo en Chocó

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El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que el bombardeo contra una estructura del Clan del Golfo en el departamento de Chocó deja, de manera preliminar, seis muertos y un capturado. El mandatario aseguró que el balance podría aumentar: “pero hay más”.
Según explicó, el ataque se realizó en una zona de pendiente y las autoridades continúan revisando el terreno en busca de otros cuerpos. “Llevamos llevamos seis abatidos, un capturado, pero hay más. Lo que ocurre es era en una pendiente, se cayó, y estamos buscando más cuerpo. Este bombardeo fue en Chocó y mañana vamos a hacer la presentación de la operación con los detalles”, afirmó.
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La operación se ejecutó en la madrugada de este miércoles 28 de octubre y estuvo a cargo de tropas del Comando contra el Narcotráfico y Amenazas Transnacionales (CONAT), en coordinación con la Fuerza Aérea Colombiana. Es el sexto bombardeo ordenado por De la Espriella desde que llegó a la Casa de Nariño.
Además de los muertos y el capturado, se reportó la incautación de armas, explosivos y municiones. De acuerdo con información de inteligencia militar, ese material habría sido utilizado para cometer atentados contra miembros de la Fuerza Pública y contra la población civil de la región.
Horas antes, el mandatario había anticipado la acción militar y la describió como un bombardeo “muy importante y estratégico”. En ese momento anunció que entregaría detalles una vez terminara la operación.
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