Senado y Cámara conciliarán sobre justicia penal virtual

Este martes 7 de junio tendrá lugar la sesión de conciliación entre Senado y Cámara para resolver la situación de la Justicia Penal.

Después de que la Cámara de Representantes excluyera a la justicia penal de continuar en la virtualidad, el Senado cambió este rumbo al querer incluirla en el proyecto de la reforma a la justicia. Es por esto que el martes 7 de junio, dos días después de que se venza el decreto que permitió la virtualidad, las dos cámaras deberán conciliar.

El decreto 806 de 2020 se firmó para agilizar procesos y permitir la llegada de la justicia a la virtualidad durante la pandemia. El decreto fue tan favorable para todas las partes que el Congreso buscaba convertirlo en ley. La sorpresa llegó cuando el viceministro de justicia, Fernando Castillo, dijo en la sesión en Cámara que la Justicia Penal debía ser excluida de este proyecto.

Después de esta intervención, la cámara aprobó la reforma a la justicia con la única exclusión de la Justicia Penal. Al pasar al Senado, y tras escuchar los reclamos de varios miembros de la rama judicial, la Justicia Penal volvió a ser incluida en la reforma. Ahora le toca a las dos cámaras sentarse a conciliar dos días después de que se cumpla el límite del decreto.

Para el presidente del Colegio de Penalistas de Colombia, Francisco Bernate, “la conciliación no debe permitir que se vicie el proyecto, ya que las modificaciones no son tan trascendentales”. Además, agregó que “Esperamos que en la conciliación se respete el punto de que la justicia es una sola. Por esto no se debe excluir a ninguna de la virtualidad”. El abogado señaló que la exclusión de la justicia penal, por parte del proyecto aprobado en la Cámara de Representantes, fue inconstitucional.

Para varios abogados penalistas son más las victorias y ventajas que las dificultades que trae un proceso penal a través de la virtualidad. Para Alfonso Cadavid, penalista y profesor universitario, hay una desventaja “la valoración de los testimonios se pierde un poco en la virtualidad, pero es innegable que la agilidad en el proceso y la posibilidad de disminuir los aplazamientos son ventajas que son posibles gracias a la virtualidad”.

Uno de los problemas que se deberá resolver es el limbo jurídico en el que quedará la justicia. Hay una ventana de dos días en la que el decreto ya no tiene vigencia y la ley aún no va a poder ser aprobada. Esto sería entre el 5 de junio, fecha en la que se suspende el decreto, y el 7 de junio cuando se realizará la conciliación. Esto si es que la sanción presidencial llega el mismo día.

El proyecto será discutido en una comisión de la que harán parte el representante Jaime Rodríguez y el senador Germán Barón. Allí, lo más probable es que pase el proyecto que propuso el Senado, pero aún no hay nada asegurado. Los penalistas del país están a la espera del próximo 7 de junio para ver en qué terminará su futuro.

