Senador Carlos Jiménez irá a juicio por peculado y falsedad en documento público

La Sala de Instrucción acusó al senador de Cambio Radical, Carlos Abraham Jiménez López, por los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento público. De acuerdo con la investigación, durante cuatro años una mujer figuró como empleada de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del congresista, pero nunca fue a trabajar y sus salarios, aparentemente, fueron cobrados por terceros cercanos al congresista.

En horas de la mañana, el senador respondió a las acusaciones a través de la red social ‘X’, donde aseguró: “Respeto profundamente a las instituciones, aun cuando puedan equivocarse, como ocurre en este caso, con una acusación que los propios miembros de mi UTL han negado categóricamente”.

He sido notificado de una acusación de la Corte Suprema. Tengo la tranquilidad de mi inocencia y la convicción de que la verdad siempre prevalece. Seguiré cumpliendo mi deber como Senador, defendiendo a mi región y a Colombia. pic.twitter.com/pQBgF2b049 — Carlos Abraham Jiménez López (@AbrahamJimenezL) August 21, 2025

También mencionó que, a partir de una denuncia anónima, “la Corte indaga si, entre 2014 y 2018, en mi condición de representante a la Cámara, solicité a miembros de mi UTL que me entregaran parte de sus salarios y si las certificaciones de sus labores son auténticas”.

Asimismo, señaló que la acusación “se sustenta en meros indicios que serán controvertidos ante los jueces”, y mencionó que su equipo de abogados, liderado por Mauricio Pava Lugo —exabogado del presidente Gustavo Petro—, estará atento a explicar los detalles.

El caso contra el senador Jiménez López están en el despacho del magistrado César Augusto Reyes. Una vez la acusación quede en firme, el proceso pasará a manos de la Sala de Primera Instancia de la Corte para adelantar el juicio y tomar una decisión de fondo.

