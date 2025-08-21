No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Judicial

Senador Carlos Jiménez irá a juicio por peculado y falsedad en documento público

La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia encontró motivos suficientes para que el proceso entre a una nueva fase por, supuestamente, haber tenido contratada a una mujer que nunca fue a trabajar y cuyos sueldos igual fueron cobrados, al aparecer, por cercanos al político.

Redacción Judicial
21 de agosto de 2025 - 10:46 p. m.
Estos hechos se habrían presentado mientras Jiménez López ejercía como representante a la Cámara, entre el 2014 y 2018.
Estos hechos se habrían presentado mientras Jiménez López ejercía como representante a la Cámara, entre el 2014 y 2018.
Foto: Archvo Particular
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La Sala de Instrucción acusó al senador de Cambio Radical, Carlos Abraham Jiménez López, por los delitos de peculado por apropiación y falsedad en documento público. De acuerdo con la investigación, durante cuatro años una mujer figuró como empleada de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del congresista, pero nunca fue a trabajar y sus salarios, aparentemente, fueron cobrados por terceros cercanos al congresista.

Lea: Presidente culpa a disidencias por ataque a helicóptero, mindefensa al Clan del Golfo

Vínculos relacionados

Explosión cerca de la base aérea de Cali en vivo: hay seis muertos y dos detenidos
Suspenden directiva de Petro que daba 33% de pauta oficial a medios alternativos
Helicóptero de la Policía fue derribado en zona rural de Amalfi (Antioquia)

En horas de la mañana, el senador respondió a las acusaciones a través de la red social ‘X’, donde aseguró: “Respeto profundamente a las instituciones, aun cuando puedan equivocarse, como ocurre en este caso, con una acusación que los propios miembros de mi UTL han negado categóricamente”.

También mencionó que, a partir de una denuncia anónima, “la Corte indaga si, entre 2014 y 2018, en mi condición de representante a la Cámara, solicité a miembros de mi UTL que me entregaran parte de sus salarios y si las certificaciones de sus labores son auténticas”.

Asimismo, señaló que la acusación “se sustenta en meros indicios que serán controvertidos ante los jueces”, y mencionó que su equipo de abogados, liderado por Mauricio Pava Lugo —exabogado del presidente Gustavo Petro—, estará atento a explicar los detalles.

El caso contra el senador Jiménez López están en el despacho del magistrado César Augusto Reyes. Una vez la acusación quede en firme, el proceso pasará a manos de la Sala de Primera Instancia de la Corte para adelantar el juicio y tomar una decisión de fondo.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Unidad de Trabajo Legislativo

UTL

Carlos Abraham Jiménez

peculado por apropiación y falsedad en documento público

 

Edgar Trujillo(22146)Hace 16 minutos
A ese senador no deberian de investigarlo por hampon, lo mejor seria enviar el expediente a la santa sede para que lo santifiquen. Que injusticia. Deberian de cerrar ese nido de ratas y darselas al doctor de la espriella para que les saque las tripas. Hampones todos. Deberian de transladar el capitolio a la picota. Ahorrariamos dinero en escoltas y camionetas de alta gama, de paso fluiria mas el trafico en esta caotica Bogota. HAMPONES.
Alvaro del Campo Parra Lara(08707)Hace 37 minutos
Claro, tenía que ser de Cambio Radical, el parido de la Corrupción Radical de Vargas Lleras, otro pro-hombre del uribismo
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar