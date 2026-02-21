Judicializan a dos hombres señalados de reclutar menores para disidencias en Cauca y Valle

Los hombres fueron imputados por el delito de reclutamiento ilícito de menores. Foto: Fiscalía General de la Naci

Dos hombres identificados como John Humberto Plaza Gallego y Harold Jorley Mazuera Tobar fueron judicializados por su presunta responsabilidad en el reclutamiento de menores de edad para las disidencias de las Farc con presencia en los departamentos de Cauca y Valle del Cauca.

Según indicó la Fiscalía General de la Nación, los procesados habrían contactado y captado mediante engaños a dos adolescentes en Miranda (Cauca), “con pleno conocimiento de su edad, y aprovechando su condición de vulnerabilidad para persuadirlas y coordinar su posterior traslado a Cali (Valle del Cauca)”.

El objetivo, de acuerdo con el ente acusador, era poner a las menores a disposición de contactos de la estructura armada Dagoberto Ramos, de las disidencias de las Farc. Antes de que fueran entregadas al grupo armado, miembros de la Policía Nacional “interceptaron el vehículo en el que eran movilizadas las víctimas, en un retén instalado en el barrio Marroquín II de Cali”.

Las autoridades dejaron a las menores a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para el restablecimiento de sus derechos. Ambos hombres fueron presentados por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales ante un juez penal de control de garantías, quien les imputó el delito de reclutamiento ilícito de menores.

Por su parte, Plaza Gallego aceptó el cargo imputado. Ambos hombres deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario mientras avanza el proceso en su contra. El pasado 22 de enero, la Defensoría del Pueblo presentó un balance sobre el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados ilegales durante 2025.

Según indicó la Defensoría, entre enero y diciembre de 2025 la entidad registró un total de 257 casos de reclutamiento de menores de edad. De esta cifra, el 62% corresponde a niños y adolescentes, y el 38% a niñas y adolescentes.

La Defensoría también señaló que el departamento en el que más casos se registraron fue Cauca, con un total de 93 casos de reclutamiento forzado de menores de edad. A este le siguen Antioquia, con 23 casos registrados, y Chocó, con 22.

Aunque las cifras son mejores a las registradas en 2024, cuando se reportaron 651 casos, según la Defensoría del Pueblo, el panorama no deja de ser preocupante. “Cada menor de edad que se aleja de su entorno para ir a la guerra es un proyecto de vida truncado que la sociedad no debe normalizar”, indicó la entidad por medio de un comunicado.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.