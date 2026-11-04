Suspenden audiencia de extradición de Zulma Guzmán desde Reino Unido hasta marzo de 2027

Los cargos por los delitos de homicidio agravado e intento de homicidio están relacionados con el envenenamiento con talio de unas frambuesas, que causó la muerte de dos menores de…

Las audiencias para definir la extradición de Zulma Guzmán desde Reino Unido quedaron aplazadas para los días 15, 19 y 22 de marzo de 2027. Así lo determinó este 4 de noviembre la justicia inglesa, luego de que la Fiscalía notificara que la audiencia de imputación de cargos contra Guzmán en Colombia fue programada para el próximo 9 de noviembre, de manera virtual.

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Los cargos por los delitos de homicidio agravado e intento de homicidio están relacionados con el envenenamiento con talio de unas frambuesas, que causó la muerte de dos menores de 13 y 14 años en Bogotá, en 2025.

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En contexto: En pausa audiencia en Reino Unido sobre diligencia de extradición de Zulma Guzmán

El pasado 2 de noviembre comenzó en Londres la audiencia de extradición de Guzmán. Sin embargo, ese mismo día el magistrado británico a cargo del caso suspendió la diligencia, luego de que la Fiscalía en Colombia notificara sobre la audiencia de imputación de cargos contra la mujer.

La audiencia se retomó este 4 de noviembre. Sin embargo, tras el anuncio de nuevas pruebas por parte del ente investigador colombiano, la defensa de Zulma Guzmán y la justicia inglesa acordaron un nuevo cronograma y fijaron las siguientes diligencias para marzo del próximo año.

El caso contra Zulma Guzmán se originó el 3 de abril de 2025, cuando una encomienda llegó a la casa de la familia De Bedout, en el norte de Bogotá. Parecía un obsequio institucional y nadie sospechó de su contenido. Al día siguiente, el 4 de abril, cuatro personas que se encontraban en la vivienda —tres niñas y un adulto— comieron las frambuesas del paquete, que estaban contaminadas con talio.

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Dos de las menores, de 13 y 14 años, murieron por la intoxicación. Según las indagaciones, Guzmán sería la responsable. Además, entre 2017 y 2018 habría sostenido una relación extramatrimonial con Juan de Bedout, padre de una de las niñas.

Según la Fiscalía, Juan de Bedout relató que había mantenido “una relación extramatrimonial con Zulma Guzmán Castro, interrumpida por él antes del deceso de Alicia Graham (su anterior esposa, fallecida en 2021), y que ella intentó retomar la relación luego del fallecimiento, incluso intentando intervenir un GPS en su vehículo, emigrando temporalmente a Argentina y mostrando irritación cuando él volvió a entablar otra relación”.

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Tras la muerte de las menores, Guzmán salió del país y no se supo de su paradero hasta el 17 de diciembre de 2025, cuando se reportó su detención en Londres, después de ser rescatada del río Támesis.

Guzmán ha negado desde el comienzo cualquier responsabilidad en este caso. Luego de que se conocieran los hechos en 2025, la mujer aseguró en una entrevista: “Ese culpable que buscan no soy yo. Eso es lo que estoy tratando de probar con mi abogado y las pruebas que tengo”.

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