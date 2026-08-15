Terremoto en Colombia: 260 personas desaparecidas y 58 mil niños descolarizados en Pereira

El balance lo entregó el ministro del Interior Rodrigo Lara al finalizar el Puesto de Mando Unificado que se adelantó en la capital de Risaralda. Foto: EFE - Carlos Ortega

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El desastre en Pereira (Risaralda) ocasionado por el terremoto ocurrido el pasado 10 de agosto sigue creciendo. En la tarde de este sábado se adelantó una reunión en el Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado en esa ciudad para evaluar los daños y las acciones a tomar para mitigar el daño. En el encuentro estuvieron las autoridades locales, el ministro del Interior y el vicepresidente de la República. De acuerdo con las cifras, más de 58 mil niños quedaron descolarizados.

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De acuerdo con el ministro del Interior, Rodrigo Lara, “la situación sigue siendo crítica: cerca de 260 desaparecidos y todavía hay personas bajo los escombros”. Asimismo, dijo que “lo más doloroso en términos de infraestructura es lo que ocurrió con la educativa: de 165 colegios, 165 están en condiciones críticas. Solo 15 podrían retomar clases tras reparaciones urgentes”.

Según los cálculos del alto funcionario, 58 mil niños están desescolarizados. “Estamos ante una tragedia educativa de escala nacional. Las guías no son un sustituto. Ante una crisis de esta magnitud, la educación virtual, mientras se reconstruyen las escuelas, considero que es una opción”, escribió en su cuenta de X.

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De acuerdo con Lara, “el país debe tomar conciencia: miles de niños en varios departamentos se quedarán sin escuela”. Asimismo, reiteró que, hasta el momento, en esa ciudad se han reportado 96 muertos y que, a diferencias de otros lugares afectados por el desastre, en Pereira continúan las albores de búsqueda y rescate, pues “todavía hay personas atrapadas bajo los escombros”.

Por otra parte, el ministro del Interior dio a conocer que a la capital de Risaralda llegaron 500 policías “para garantizar la paz, el orden y la estabilidad de la ciudad”. El jefe de la cartera también invitó públicamente a empresas expertas en demolición para que se presenten y, si lo desean, asesoren a la alcaldía para poder remover escombros.

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De acuerdo con el último informe de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), en 15 departamentos hay, hasta el momento, 54.382 familias y 117.222 personas afectadas. También, que, hasta la noche de este sábado 15 de agosto, hay 289 personas fallecidas, 3.937 heridas, 143 desaparecidas y 353 personas rescatadas.

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